Dans son adresse à la nation à l’occasion du 65e anniversaire de l’indépendance de la Guinée, le président de la transition a rappelé les défis auxquels lui et son gouvernement entendent relever.

Colonel Mamadi Doumbouya a aussi réitéré sa détermination à lutter contre la corruption et promouvoir la transparence dans la gestion de la chose publique.

«La situation économique de notre pays est un autre défi majeur que nous devons relever. La Guinée dispose de ressources naturelles abondantes, mais nous devons les exploiter de manière responsable et équitable au profit de tous les Guinéens. Nous sommes déterminés à lutter contre la corruption et à promouvoir la transparence dans la gestion des ressources publiques. Nous travaillons également à diversifier notre économie pour réduire notre dépendance. La transformation des produits locaux est un axe clé de notre processus de développement irréversible. Le secteur agricole est au cœur de notre stratégie de diversification économique. Nous investissons dans l’agriculture pour accroître la production alimentaire et créer des emplois dans les zones rurales».

L’industrie, l’énergie, les infrastructures et les technologies de l’information étant des axes prioritaires pour le gouvernement de la transition, Mamadi Doumbouya encourage l’investissement dans ces secteurs.

L’homme qui dirige la Guinée depuis le 5 septembre 2021 a annoncé également que d’importantes ressources financières ont été déjà mobilisées pour construire et rénover des structures sanitaires dans le pays.

“Nous encourageons également l’investissement dans le secteur de l’industrie, l’énergie, les infrastructures et les technologies de l’information pour stimuler la croissance économique. Dans le cadre des secteurs prioritaires comme la santé, les infrastructures et l’éducation. Les réalisations ainsi que les efforts consentis sont visibles par nos concitoyens. Ainsi, la santé n’ayant pas de prix, nous avons mobilisé et continuons de le faire, d’importante ressources financières et matérielles pour la rénovation, la construction d’hôpitaux et de centres de santé de proximité à travers tout le pays pour donner à nos populations un accès à des soins de qualité et à moindre coût”, a déclaré Colonel Mamadi Doumbouya.