Le forum parlementaire sur la sécurité et les renseignements a pris fin ce vendredi 1er septembre 2023 sur une note de satisfaction au Palais de Kensington à Londres au Royaume-Uni. Cette dernière journée a été marquée par l’intervention du Président du Conseil National de la Transition de Guinée.

Dr Dansa Kourouma puisqu’il s’agit de lui a mis l’occasion à profit pour interpeller les parlementaires, diplomates, experts, consultants sur leur responsabilité face à la résurgence des conflits et attaques terroristes dans le monde en général et en Afrique plus particulièrement car, selon le Global Terrorism Index, en 2021, sept (7) des dix (10) pays les plus touchés par le terrorisme se trouvaient en Afrique.

Pour faire face à ces défis monumentaux, le Président du CNT a invité les participants à ce forum de Londres à intensifier leurs efforts pour renforcer la sécurité et les renseignements à l’échelle mondiale.

De l’avis du leader de l’organe qui fait office de parlement de transition, ” la lutte contre le terrorisme ne doit pas être un prétexte pour restreindre les libertés civiles. La sauvegarde de ces principes est essentielle pour préserver la confiance de nos citoyens et renforcer la stabilité.”, a-t-il déclaré.

Dr Dansa Kourouma a aussi insisté sur la coopération entre les Etats et les organisations internationales, les ONG et les partenaires régionaux pour élaborer des solutions globales et durables.

Dans son discours de vérité, le numéro un du Conseil National de la Transition estime que l’Afrique ne doit plus continuer à briller par son absence au Conseil de sécurité, qu’elle ne doit non plus continuer à recevoir des injonctions ou des instructions des membres permanents. Pour lui, il y a nécessité de revoir les rapports entre l’Afrique et le reste du monde au sein du Conseil de sécurité des nations unies : ” Les armes doivent être remplacées par la diplomatie responsable pour l’Afrique.”, a-t-il martelé.

Enfin, le législateur en chef de la Transition guinéenne a encouragé les parlementaires présents au forum de Londres à agir avec détermination et dévouement pour promouvoir la sécurité, la stabilité et les valeurs démocratiques qui sont essentielles pour un avenir commun.

La Cellule de communication du CNT