L’artiste guinéen Oudy 1er n’a jamais caché son admiration pour le Colonel Mamadi Doumbouya, président du Comité National de Rassemblement et du Développement (CNRD). Dans une récente déclaration sur les réseaux sociaux, il a réitéré son soutien indéfectible au régime actuel et a appelé à la prudence dans la transition politique en cours.

Depuis la prise de pouvoir du CNRD, Oudy 1er a été l’un des artistes les plus vocaux dans son soutien au Colonel Mamadi Doumbouya et à son équipe. Dans une récente déclaration sur les réseaux sociaux, il a réaffirmé son engagement envers la transition en cours, tout en exhortant le président de la transition à prendre son temps pour mettre en place des réformes durables.

“Mon colonel Président Mamadi Doumbouya, pour l’amour du ciel, ne vous précipitez pas à donner la Guinée aux assoiffés de pouvoir. Prenez votre temps, mettez la Guinée sur les rails pour l’avenir de la génération future. Il ne doit plus y avoir de transition en Guinée à chaque fois, c’est la même pression pour revenir à la case départ. Prenez votre temps, organisez bien les choses, remettez ce beau pays sur les rails”, a déclaré Oudy 1er.

L’artiste estime que la précipitation dans la transition politique pourrait compromettre les progrès réalisés jusqu’à présent. Oudy 1er appelle à une gestion minutieuse du processus de transition afin d’assurer un avenir meilleur pour la jeunesse guinéenne.

Plus loin, le Dj mannequin a tenu à clarifier son point de vue : “J’assume mes propos et pour ceux qui vont venir crier ici, je ne lis pas, je ne réponds pas. Face à la Guinée et à l’avenir des générations futures, je n’ai aucun état d’âme. Je n’ai que la Guinée, et la Guinée est au-dessus de tous.”

Oudy 1er insiste sur le fait que la priorité doit être donnée à la préservation de l’intérêt national et à la construction d’un avenir meilleur pour tous les Guinéens.

Pour rappel, Oudy 1er joue un rôle clé dans l’organisation du concert de paix et d’unité nationale prévu le 5 septembre prochain à Conakry. Cet événement marque le deuxième anniversaire du CNRD au pouvoir et vise à promouvoir la réconciliation nationale et l’unité parmi les Guinéens. Le message d’Oudy 1er est clair : la Guinée mérite un avenir stable et prospère, et il exhorte les dirigeants actuels à agir avec prudence et responsabilité pour y parvenir.