La manifestation projetée par les Forces vives de Guinée (FVG), le 5 septembre 2023, à l’occasion de la célébration de l’an 2 du Cnrd, n’est pas du goût des autorités de la transition. Le gouvernement invite les acteurs sociopolitiques à « mettre entre parenthèses les contradictions » pour donner une chance aux négociations.

Le ministre porte-parole du gouvernement va jusqu’à proposer aux acteurs politiques de « donner le temps de différencier les événements. Maintenant, si ce n’est pas ça la solution, c’est de faire en sorte que l’exercice des droits ne soit pas simplement un exécutoire pour décompter des violences, de décompter des victimes, il faut faire attention à ça», a déclaré Ousmane Gaoual Diallo lors du briefing du Conseil des ministres, jeudi 31 août 2023.

Le ministre des Postes, télécommunications et de l’économie numérique et porte-parole du gouvernement ajoute : «Nous invitons la classe politique à faire attention à ces types d’événements et à saisir cette opportunité du dialogue qui est disponible pour se mettre autour de la table et poser les revendications que chacun peut entendre. »

Les FVG ont déjà adressé des lettres d’information aux autorités communales de Matoto, Matam et Dixinn concernés par l’itinéraire de la marche du 5 septembre.

Faut-il rappeler que les manifestations sur la voie et place publiques sont interdites par le Cnrd jusqu’à la période de la campagne électorale.