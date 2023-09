A l’occasion d’une conférence de presse, ce vendredi 1er septembre 2023, l’Association des magistrats des Guinée (AMG) a annoncé un sit-in et une marche la semaine prochaine pour exiger plus d’indépendance de la magistrature.

L’AMG annonce qu’elle organisera un sit-in au siège de la Cour suprême à Conakry, le 07 septembre 2023. À cette occasion, les magistrats sont invités à se vêtir en uniforme pour manifester devant la plus haute juridiction du pays. Ensuite, s’ensuivra une marche pacifique, le 12 septembre à Kaloum, centre ville de la capitale guinéenne où siège l’essentiel des institutions du pays et organisations internationales.

“C’est la plus haute instance judiciaire de la République et c’est elle qui doit être en première ligne pour la garantie de l’indépendance de la magistrature. Nous allons organiser une marche, tous en robe noire, pour exiger le respect de l’indépendance et la dignité des magistrats”, a déclaré Mamoudou Diakité, membre du Conseil d’administration de l’AMG.

Il faut rappeler que depuis la suspension de deux magistrats du TPI de Labé, l’Association des Magistrats de Guinée est montée au créneau contre le ministre de la Justice, Alphonse Charles Wright qu’elle accuse de s’interférer dans les décisions judiciaires.

Elle exige le rétablissement de deux magistrats à savoir le juge Moussa Camara et le procureur Cé Avis Gamy.