Alors que les inondations survenues à Conakry ces dernières 24 heures continuent de faire des victimes et de plonger de nombreuses familles dans le deuil, les réactions se multiplient au sein de la classe politique. Parmi elles, celle de l’ancien président Alpha Condé, qui a exprimé sa compassion envers les sinistrés, tout en fustigeant sévèrement les autorités actuelles.

Dans une publication sur sa page Facebook, le fondateur du RPG qualifie la situation de « symptôme d’un pouvoir corrompu et déconnecté ». Il y dénonce l’incurie de l’État face à un phénomène climatique pourtant prévisible, et accuse le régime en place de privilégier la propagande politique au détriment de la sécurité des citoyens.

« Nos cœurs sont avec vous, les victimes de ces inondations. À tous ceux qui ont tout perdu, à ceux qui vivent dans la peur, sachez que votre douleur est entendue. Ce qui vous arrive n’est pas une fatalité, mais la conséquence directe des choix égoïstes d’un pouvoir qui vous a abandonnés », a-t-il écrit.

Pour Alpha Condé, les inondations récurrentes à Conakry révèlent l’échec structurel du gouvernement à planifier, anticiper et protéger. Il pointe du doigt un manque de volonté politique, renforcé, selon lui, par la corruption endémique qui gangrène l’appareil étatique.

« Chaque année, la même tragédie se rejoue : Conakry se noie. Pourtant, les pluies diluviennes ne sont pas imprévisibles. Ce qui est choquant, ce n’est pas la pluie, c’est l’inaction. Ce n’est pas une fatalité, c’est un échec monumental du pouvoir en place. »

L’ancien président déplore l’absence d’investissement durable dans les infrastructures d’assainissement et la gestion urbaine. Il accuse le régime de détourner les fonds publics au profit d’une « communication de propagande » visant à légitimer le pouvoir de transition.

« Le scandale est d’autant plus criant que l’argent ne manque pas, mais les priorités sont ailleurs. Au lieu d’investir dans la prévention des risques, des milliards sont engloutis pour glorifier un putschiste et maintenir la confiscation des libertés. »

Alpha Condé affirme que les inondations ne sont que le symptôme d’un mal plus profond : une gouvernance défaillante, marquée par le mépris des citoyens et la fuite des responsabilités.

« Les inondations à Conakry ne relèvent pas d’un problème climatique, mais traduisent l’incapacité du pouvoir à protéger et à servir. »

Malgré ce constat sombre, l’ancien chef de l’État appelle la population à garder espoir, convaincu que la résilience du peuple guinéen finira par triompher.

« Le peuple de Guinée finira par se relever. Votre courage ne sera pas vain. »