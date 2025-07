Dans le cadre de la régulation de l’exploitation forestière, le ministère de l’Environnement et du Développement durable (MEDD) a annoncé, ce mardi 1er juillet 2025, la suspension des activités liées à la coupe et au transport de bois à travers tout le territoire national.

Cette mesure, qui s’appliquera du 7 juillet au 30 septembre 2025, concerne également l’importation de madriers. Le ministère précise que la reprise des activités sera communiquée ultérieurement par voie officielle.

« Tout contrevenant au présent communiqué se verra appliquer les sanctions prévues par la réglementation et la législation en vigueur. Les services compétents sont chargés chacun en ce qui le concerne de veiller à l’application stricte du présent communiqué. Le ministère de l’Environnement et du Développement durable en appelle à la collaboration de toutes et de tous pour la sauvegarde du patrimoine forestier national », souligne la note.

Le ministère instruit par ailleurs les administrateurs territoriaux, les présidents des délégations spéciales, ainsi que les inspecteurs régionaux, les directeurs préfectoraux et communaux de l’environnement à veiller rigoureusement à l’application de cette décision.