Le ministre de la Fonction publique et du Travail, était face de la presse ce vendredi 1er juillet 2022, pour échanger à son tour, sur l’immersion gouvernementale. Il a ainsi livré les dysfonctionnements constatés au sein de l’administration, pendant ces séjours pendant l’immersion effectués entre les mois de mai et juin.

L’immersion gouvernementale a été riche en instructions pour les chefs des départements ministériels de la Guinée. Le ministère de la fonction publique et du travail a livré un constat alarmant, sur le fonctionnement de l’administration guinéenne.

Julien Yombouno a classé le dysfonctionnement de son département au niveau déconcentré en cinq (5) points essentiels. Il s’agit entre autres : de la pénurie de ressources humaines, du manque de matériels, le manque de synergie d’actions, et le non-respect du code du travail…

S’agissant de la pénurie de ressources humaines, il y a deux volets selon le ministre : «Il y a pénurie de ressources humaines. Nous avons constaté dans les bureaux que les postes sont quasiment vacants. Vacants pour plusieurs raisons, soit parce que les gens ont été mutés et ont refusé de prendre service; ou alors ils ont juste pris service mais ils vaquent à leurs affaires, ici en Guinée, en Afrique ou ailleurs». L’autre volet, c’est l’existence d’un grand nombre de personnes non qualifiés dans les structures déconcentrés. Julien Yombouno révèle qu’il y a un grand nombre de stagiaires et de bénévoles dans ces structures.

«Il y a la pléthore d’agents non qualifiés. Là, nous sommes tombés par la tête. Des bénévoles, contractuels, stagiaires, il y en a de toute part. Pour la petite histoire, une petite préfecture comme Mandiana, je ne m’attendais sincèrement pas à trouver autant de contractuels et d’agents bénévoles. C’est une cinquantaine devant moi. Je me suis même amusé quand j’ai fait la liste. Sur les cinquante, cinquante-trois je crois, quarante-cinq avaient qui et j’ai dit il y a trop Diakité ici, vous je vous prends tous pour vous envoyer ailleurs. À Nzérékoré, j’ai trouvé une dame qui est stagiaires depuis 18 ans. Incroyable ! Stagiaire depuis 2005, jusqu’aujourd’hui, elle n’a pas été titularisée. Pourtant, il y a eu beaucoup de recrutement même officielle en 2016», regrette le ministre de la Fonction publique et du Travail.

Les représentants des départements ministériels travaillent avec beaucoup de difficulté par manque de matériels. À en croire le ministre Yombouno certains directeurs n’a même pas un ordinateur. «Les gens viennent, ils peuvent avoir la volonté et être présent mais ils vont faire quoi? Ils vont travailler avec quoi? Avec quel moyen ? Vous n’avez même pas un ordinateur en tant que directeur préfectoral de ressources humaines.»

S’il y a une chose qu’on a toujours reproché l’administration guinéenne, c’est bien sûr le manque de synergie d’actions et le ministre Yombouno à travers cette immersion, a touché le problème au bout du doigt. « Il y a un manque de synergie d’actions et défauts de mutualisation des moyens. Tous les ministères (les représentations des départements ministériels) ne sont pas logés au même endroit… Là où quelqu’un à trois ordinateurs, l’autre n’en a même pas un, s’il y avait une régulation interne au niveau préfectoral et régional, peut être les services souffrants auraient pu accomplir leur mission…»

Enfin, le ministère note avec regret le non-respect du code du travail et les dispositions relatives à la gestion des entreprises privées. Les relations sont très tendues entre les directions des entreprises, les employés et la communauté à cause du non-respect des textes de loi.