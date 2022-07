Plusieurs formations et coalitions politiques ont préféré bouder la troisième session du dialogue politique initiée par le premier ministre, ouverte en début de semaine. Elles ont exigé par ailleurs, l’implication d’un médiateur internationale, pour faciliter les choses.

Selon l’analyse de certains observateurs, cet autre cadre de dialogue a été un ‘’échec’’. Cependant, cet échec résulte de la ‘’mauvaise foi’’ de certains acteurs sociopolitiques, a répondu le porte-parole du gouvernement.

«Nous faisons un effort pour faire en sorte que les choses avancent. Moi je vais dire une chose, un médiateur international c’est pour faire quoi? C’est pour aider les gens qui ont la bonne volonté d’aller ensemble. Le médiateur international ne va rien faire à la Guinée si les Guinéens n’ont pas l’intention d’avancer. Il va avoir quelle baguette magique? Il va venir à Conakry pour quelques jours, mais rien. Quel est le problème ? Est-ce que déjà on a essayé de dialoguer et on n’a pas été capable ?», s’interroge Ousmane Gaoual Diallo.

«Lorsqu’on va dire en tant que gouvernement, on veut discuter avec Paul ou Pierre et on laisse les autres, c’est un problème. Il faut qu’on évolue. Si chacun reste camper sur ce qu’il avait toujours, on avance comment ? Il faut qu’on nous dise. Le président de la transition a dit qu’il fera un dialogue inclusif. Nous nous disons que le gouvernement n’a posé aucune condition. Nous souhaitons que les uns et les autres viennent sans condition. Qu’on puisse parler et que le contenu départage les gens», a ajouté le ministre.

En prenant l’exemple sur l’ANAD, Ousmane Gaoual Diallo a dit que si cette structure politique avait reçu tous les mémos que le gouvernement a reçus, elle n’aurait pas pu s’en sortir facilement.

«On a reçu 1.900 mémos. Nous avons fait une synthèse de ces mémos. Naturellement, aucun groupe ou un parti ne va retrouver toutes ces idées à l’intérieur de ces mémos. Même si vous donnez à l’ANAD 1.900 documents pour dire, faites une synthèse, aucun ensemble ne trouvera toute sa synthèse dedans. C’est pourquoi, je dis que l’essentiel se trouve dans les étapes de la transition», a-t-il conclu, au cours d’un entretien chez nos confrères de Djoma média.