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Thierno Saidou Diakité : « Les binationaux doivent emboîter le pas à Sehrou Guirassy »

Amadou Dioulde Diallo
2 min de lecture
Sehrou Guirassy

Le séjour de l’international guinéen Sehrou Guirassy en Guinée continue de susciter des réactions positives dans le milieu sportif national. Consultant sportif reconnu, Thierno Saidou Diakité a salué l’initiative de l’attaquant guinéen, qu’il considère comme un signal fort à l’endroit des joueurs binationaux.

Interrogé sur cette visite de l’avant-centre du Syli national, Thierno Saidou Diakité estime que ce retour au pays revêt une importance symbolique et sociale. « C’est une très bonne chose. Il vient prendre attache avec son pays, ses parents d’origine», a-t-il déclaré.

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Au-delà de l’aspect sportif, le consultant a également mis en avant les différentes actions entreprises par le joueur durant son séjour en Guinée. Selon lui, Sehrou Guirassy a affiché une attitude généreuse et engagée à travers plusieurs initiatives. «Il a été très altruiste parce qu’il a posé des actes très généreux. Il est intervenu auprès d’une fondation. Commercialement parlant, il a signé un contrat avec un opérateur téléphonique de la place, en l’occurrence Orange. Il a eu contact avec le premier imam de la grande mosquée, le ministre des Sports », a expliqué Thierno Saidou Diakité.

Pour le consultant sportif, cette démarche du joueur du Syli national devrait servir d’exemple à de nombreux binationaux évoluant à l’étranger. Il estime que ces moments de repos constituent également une opportunité pour renforcer les liens avec le pays d’origine. « Il est venu se ressourcer. Je pense que tous les binationaux devraient faire la même chose, c’est-à-dire que pendant la trêve, venir au pays, se ressourcer, prendre contact avec les parents », a-t-il indiqué.

Thierno Saidou Diakité considère enfin que ce type d’initiative peut avoir un impact positif sur les jeunes joueurs et contribuer à renforcer le sentiment d’appartenance à la nation.

« Cela donne un certain gage d’encouragement et de motivation. Donc tous les binationaux doivent absolument lui emboîter le pas aujourd’hui », a-t-il conclu.

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