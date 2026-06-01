Thierno Saidou Diakité : « Les binationaux doivent emboîter le pas à Sehrou Guirassy »

Le séjour de l’international guinéen Sehrou Guirassy en Guinée continue de susciter des réactions positives dans le milieu sportif national. Consultant sportif reconnu, Thierno Saidou Diakité a salué l’initiative de l’attaquant guinéen, qu’il considère comme un signal fort à l’endroit des joueurs binationaux.

Interrogé sur cette visite de l’avant-centre du Syli national, Thierno Saidou Diakité estime que ce retour au pays revêt une importance symbolique et sociale. « C’est une très bonne chose. Il vient prendre attache avec son pays, ses parents d’origine», a-t-il déclaré.

Au-delà de l’aspect sportif, le consultant a également mis en avant les différentes actions entreprises par le joueur durant son séjour en Guinée. Selon lui, Sehrou Guirassy a affiché une attitude généreuse et engagée à travers plusieurs initiatives. «Il a été très altruiste parce qu’il a posé des actes très généreux. Il est intervenu auprès d’une fondation. Commercialement parlant, il a signé un contrat avec un opérateur téléphonique de la place, en l’occurrence Orange. Il a eu contact avec le premier imam de la grande mosquée, le ministre des Sports », a expliqué Thierno Saidou Diakité.

Pour le consultant sportif, cette démarche du joueur du Syli national devrait servir d’exemple à de nombreux binationaux évoluant à l’étranger. Il estime que ces moments de repos constituent également une opportunité pour renforcer les liens avec le pays d’origine. « Il est venu se ressourcer. Je pense que tous les binationaux devraient faire la même chose, c’est-à-dire que pendant la trêve, venir au pays, se ressourcer, prendre contact avec les parents », a-t-il indiqué.

Thierno Saidou Diakité considère enfin que ce type d’initiative peut avoir un impact positif sur les jeunes joueurs et contribuer à renforcer le sentiment d’appartenance à la nation.

« Cela donne un certain gage d’encouragement et de motivation. Donc tous les binationaux doivent absolument lui emboîter le pas aujourd’hui », a-t-il conclu.