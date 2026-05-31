Élections du 31 mai: Dr Dansa salue «la maturité politique» des Guinéens

La Guinée a vécu ce dimanche une journée historique avec la tenue des élections législatives et communales, un scrutin qui consacre l’aboutissement du processus de transition et marque pour bientôt le retour intégral à l’ordre constitutionnel.

Dans ce contexte particulièrement symbolique pour l’avenir institutionnel du pays, Dr Dansa Kourouma, a accompli son devoir civique dans son bureau de vote situé à Coyah. Il était accompagné du Président de l’Union pour un mouvement populaire (UMP), Boubacar Siddighy Diallo, illustrant ainsi leur attachement commun aux valeurs démocratiques et à la participation citoyenne.

À l’issue de son vote, Dr Dansa Kourouma a salué la maturité politique du peuple guinéen et l’engagement des électeurs à prendre part à cette étape décisive de la vie nationale. Il a également souligné l’importance de ces élections, premières consultations populaires de ce genre organisées dans le cadre du retour à l’ordre constitutionnel, après plusieurs mois de réformes institutionnelles, de concertations et d’efforts collectifs consentis par les acteurs nationaux.

De Conakry à l’intérieur du pays, les citoyens se sont rendus massivement dans les bureaux de vote dans une atmosphère sereine et apaisée. Cette forte mobilisation témoigne de la volonté des Guinéennes et des Guinéens de contribuer activement à la consolidation des institutions républicaines et à l’enracinement de la démocratie.

Au-delà des résultats qui seront proclamés par les autorités compétentes, cette journée électorale restera comme un moment charnière de l’histoire politique récente de la Guinée. Elle consacre la fin d’une phase transitoire et ouvre la voie à une nouvelle ère institutionnelle fondée sur la légitimité populaire, la stabilité et le renforcement de la gouvernance démocratique.

Par leur participation responsable et pacifique, les électeurs ont adressé un message fort en faveur de l’unité nationale, du dialogue et de la construction d’un avenir commun pour la Guinée.

Amadou Oury Diallo