Journée électorale : Djenabou Touré reconnaît des dysfonctionnements et une faible affluence à Conakry

La Directrice générale des élections, Djenabou Touré, a dressé ce dimanche 31 mai 2026 un bilan globalement positif du déroulement des élections législatives et communales sur l’ensemble du territoire national tout en admettant des dysfonctionnements dans certains bureaux de vote et une faible mobilisation à Conakry.

« C’est un sentiment de satisfaction, de devoir accompli en tant qu’électrice, mais également en tant que directrice générale des élections », a déclaré Djenabou Touré, avant de saluer le climat dans lequel se déroule le scrutin. « Nous voyons que tout se passe très bien dans le calme, les gens sont sortis et je suis satisfaite du déroulement du vote. »

Évoquant les dysfonctionnements signalés dans certaines localités, la Directrice générale des élections a reconnu l’existence de quelques difficultés logistiques survenues en début de journée, tout en assurant qu’elles ont été progressivement résolues. « Il faut reconnaître que le matin, il y a eu des difficultés au niveau logistique à plusieurs endroits, sauf que nous avons pu au fur et à mesure régler et tout est rentré en ordre sur le territoire national, le vote continue. Et ensuite, une fois que nous serons au bureau, en fonction des analyses que nous allons faire, nous allons voir comment il faut finaliser le vote sur le territoire », a-t-elle expliqué.

Djenabou Touré a également salué l’attitude des électeurs, qu’elle juge exemplaire depuis l’ouverture des bureaux de vote. « Nous sommes au 3e scrutin, au bout d’une année. Donc les Guinéens qui sont électeurs sont en train de démontrer qu’ils ont la maturité maintenant politique et que tout peut se passer sans incident dans notre pays. Nous les remercions et nous disons de continuer à voter tranquillement et librement jusqu’à l’heure de vote », a-t-elle indiqué.

Interrogée sur la faible affluence observée dans plusieurs centres de vote de Conakry, la responsable de l’organe électoral estime que cette situation s’explique notamment par les déplacements de nombreux électeurs vers l’intérieur du pays à l’occasion de la fête. « L’engouement est là sur le territoire national. Conakry, oui, par endroits, il n’y a pas d’engouement, parce que ceux qui sont partis à l’intérieur pour faire la fête ne sont pas là, il faut le reconnaître, mais l’engouement est là, et à l’intérieur, l’engouement est là (…). Le plus important, c’est que ces gens puissent se déplacer pour voter. Et les images que nous avons, les statistiques que nous remontons, nos agents sont satisfaisants pour nous », a-t-elle affirmé.

Malgré quelques incidents logistiques enregistrés au démarrage du scrutin, la Direction générale des élections se dit donc satisfaite du déroulement des opérations de vote et de la mobilisation observée à l’échelle nationale.