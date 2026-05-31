Médias : la HAC suspend pour six mois Saifoulaye Diallo, correspondant de l’AGP à Labé

La Haute autorité de la communication (HAC) a prononcé la suspension de Saifoulaye Diallo, journaliste et correspondant régional de l’Agence guinéenne de presse (AGP) à Labé, pour une durée de six mois.

Dans un arrêté rendu public ce dimanche 31 mai 2026, l’organe de régulation des médias reproche au journaliste d’avoir fait un usage frauduleux de son statut professionnel à des fins politiques. Selon la HAC, il aurait agi « en dissimulant l’accréditation officielle délivrée par la HAC à des fins partisanes visant à influencer le vote en faveur d’une liste de candidats ».

L’institution estime également que «l’intéressé a profité de sa position pour diffuser des consignes de vote explicites, violant ainsi de manière flagrante les principes de neutralité, d’indépendance et d’impartialité qui s’imposent à tout professionnel des médias en période électorale ».

Pour la HAC, ces actes portent gravement atteinte à la crédibilité de la profession journalistique, contreviennent aux dispositions de la loi sur la liberté de la presse et remettent en cause l’autorité de l’organe de régulation.

Avant la prise de cette décision, Saifoulaye Diallo a été entendu lors d’une séance disciplinaire du collège de la HAC tenue le 31 mai 2026.

L’article premier de l’arrêté stipule que « Monsieur Saifoulaye Diallo, correspondant régional de l’Agence Guinéenne de Presse (AGP) de Labé, est suspendu de l’exercice du métier de journaliste sur toute l’étendue du territoire national pour une période de six (06) mois, à compter de la date de signature de la présente décision».

Pendant toute la durée de cette sanction, le journaliste ne pourra exercer aucune activité liée à la collecte, au traitement ou à la diffusion d’informations journalistiques, quel qu’en soit le support. La HAC précise également que « son accréditation lui est immédiatement retirée».