Le maire de la commune de Ratoma a adressé une lettre réponse le lundi 31 Mai 2021, au gouverneur Mathurin Bangoura. Dans son courrier, Issa Soumah affirme ne pas pouvoir accompagner la décision des autorités qui tiennent à la fermeture des cimetières de Bambeto et Kaporo-rails.

Le maire de la commune de Ratoma a rappelé au gouverneur de la ville de Conakry que les cimetière sont intouchables, ils sont faits pour être le lieu du repos éternel de nos morts.

«Dans nos sociétés africaines en générale et en guinée en particulier, les traditions de toutes nos communautés et toutes confessions confondues, accordent un respect profond aux morts, de sorte que les cimetières sont de véritables lieux de culte où les citoyens viennent se recueillir sur les tombes des leurs illustres devanciers. Nous pensons, comme tous nos citoyens, que les cimetières sont intouchables, ils sont faits pour être le lieu du repos éternel de nos morts. Ce sont des biens collectifs, tout comme les édifices que l’Etat veut bâtir sur ce site, donc à protéger. Notre devoir nous vivants d’aujourd’hui, vis-à-vis de ces morts qui ne peuvent pas se défendre, qui étaient comme nous hier et à coup sûr, que nous rejoindrons demain, c’est de les respecter et les aider à jouir de ces lieux de repos éternel.

Face au désarroi que cela cause à la population de kaporo rail, Il est donc aisé de comprendre notre incapacité à accompagner ce projet de fermeture» a-t-il laissé entendre.

«En lisant le courrier du MVAT, nous avons découvert que « les travaux de voirie et réseaux divers du centre directionnel de Koloma ont démarré au mois de janvier dernier» sans que la Mairie de Ratoma n’en soit informée. Nous pensons que si la mairie de Ratoma, sur le territoire de laquelle cette infrastructure va être bâtie, avait été consultée en application des dispositions du code révisé des collectivités, le projet aurait intégré nos préoccupations et ce problème de fermeture ne serait pas posé aujourd’hui», affirme t’il.

Dans le même courrier, Issa Soumah compte sur le gouverneur Mathurin Bangoura pour le maintien de la quiétude dans la commune de Ratoma.

«En effet, monsieur le Gouverneur, tout projet d’aménagement doit tenir compte et intégrer l’existant. C’est d’ailleurs le cas du présent projet d’aménagement du centre directionnel de Koloma qui, à l’exception des cimetières, à intégrer dans son plan, les édifices existants tels, la RTG, les écoles, la police…

Pour cette raison et pour toutes les autres, les deux cimetières faisant partie, conformément aux dispositions de l’article 35 du code révisé des collectivités, du domaine public local que la commune n’entend pas perdre, l’exécutif de la Mairie de Ratoma fait la proposition au MVAT, d’instruire la société chargée de l’aménagement du site, d’intégrer ceux-ci dans le nouveau paysage du centre, en tant que lieux de culte, espaces verts… En votre qualité de tutelle rapprochée, garante de l’application de la loi et de la consolidation de la décentralisation, nous comptons sur vous, Monsieur le Gouverneur, pour le maintien de la quiétude actuelle dans notre commune, habituellement très mouvementée».