Dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2023, Mamoudou Barry âgé de 22 ans, a été tué par une unité du BATA, à Wanindara, dans la commune de Ratoma.

Selon les témoignages, c’est un véhicule du Bataillon des troupes aéroportées (BATA) qui a fauché le jeune, alors qu’il fuyait. Ils étaient dans la rue lorsqu’un pick-up de l’armée est arrivé avec les phares éteints. En tirant, le conducteur aurait foncé vers eux. Ainsi, Elhadj Mamadou Barry a été percuté par le véhicule.

Rencontré dans la famille mortuaire ce matin, Rouguiatou Barry mère de la victime raconte les derniers instants vécus avec son fils : « Hier nuit, Elhadj Mamoudou Barry était sorti acheter à manger et m’as appelé pour qu’on mange ensemble, il s’est levé, il n’avait même pas fini, il s’est lavé les mains et il est sorti derrière la cour.

Quand j’ai fini de manger, j’ai voulu me coucher, mais j’ai remarqué que personne d’entre eux (ses enfants) n’étaientt rentrés, je suis sortie derrière la cour pour en savoir où ils sont. Dès que je suis sortie, j’ai entendu les cris, entre temps, les gens avaient commencé à barrer la route, je pensais qu’il est parti au carrefour, mais c’était le contraire, il était parti. Je suis descendu là-bas, j’ai vu son petit frère, il m’a dit qu’il l’a vu là-bas, on s’est retourné pour le rechercher. On l’a vu, je l’ai poursuivi pour l’attraper, mais il n’a pas accepté. Je lui ai dit de quitter au goudron. Comme je n’ai pas pu l’attraper, je me suis dit de revenir. En revenant, le pick-up est arrivé et tout le monde s’est mis à courir et c’est en ce moment, ils l’ont touché. Je suis venue à la maison comme il n’est pas revenu, je me suis assise un peu et je me suis dit d’aller le chercher à nouveau. C’est en ce moment, j’ai entendu les gens dirent qu’ils ont tué quelqu’un. Lorsque je partais, j’ai rencontré son jeune frère, il m’a dit qu’ils ont tué son frère. Je voulais aller le voir, mais les gens n’ont pas accepté, il y avait assez d’hommes en tenue et il y avait des tirs donc on s’est retourné.»

Endeuillée par des inconnus, la mère de Mamoudou Barry passe un message aux autorités actuelles. « Ce que je dirais aux autorités, c’est de prendre des dispositions et de cesser de tuer les gens parce que ce n’est pas bien ».

Le corps de la victime se trouve actuellement à l’hôpital Ignace Deen pour des fin d’enquête.