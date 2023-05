A l’occasion de la célébration, ce lundi 1er mai, la journée internationale du travail, les syndicalistes ont égrené une vingtaine de revendications. Le Premier ministre, Bernard Goumou, les a rassurés de la détermination du gouvernement des satisfaire les revendications du mouvement syndical.

Les syndicalistes exigent, notamment, l’engagement à la fonction publique de tous les enseignants contractuels et agents de santé en vue de résorber définitivement le déficit criard de personnel dans le secteur éducatif et de la santé; la majoration des indemnités de transport et de logement à hauteur de 500.000 GNF chacune ; l’application intégrale du nouveau Point d’indice (977) à tous les pensionnés de la Fonction publique ; la valorisation de la pension de retraite des anciens travailleurs régis par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (C.N.S.S) à hauteur de 80 % du dernier salaire; Le rallongement de la prime de départ à la retraite de deux à douze mois.

Face à ces nombreuses revendications, le gouvernement tente de rassurer le mouvement syndical. « Nous sommes déterminés à répondre au mieux aux aspirations des travailleurs et travailleuses de notre pays», a déclaré le Premier ministre tout en saluant « l’esprit et la responsabilité» qui a caractérisé le protocole d’accord tripartite d’avril 2022 entre le mouvement syndical, le patronat et le gouvernement.

«En dépit d’un contexte international difficile, plusieurs points du protocole ont été satisfaits dont l’augmentation du Smig à 25% en passant de 440000 à 550000 Gnf, l’augmentation de l’allocation familiale a plus de 100%, la régulation de la valeur monétaire du point d’indice de 698 à 997 pour les retraités de la fonction publique hors éducation et santé qui est de 1030. Par ailleurs, pour les retraités de la Cnss, les efforts mobilisés depuis l’avènement du CNRD ont permis la mensualisation et la revalorisation de pensions de retraite de 70% en moyenne avec un effort particulier pour les petits retraités avec 120% généralement perçus par les veuves », a énuméré Bernard Goumou.

Le chef du gouvernement promet de poursuivre les efforts de redressement de la Caisse de sécurité sociale et de la prévoyance maladie afin que les protections sociales offertes par l’État couvrent les assurés sociaux contre le dénuement financier lié au risque professionnel, maladie, accident de travail et retraite.

Goumou souhaite que l’ouverture prochaine des nouvelles négociations entre le gouvernement et syndicat sera une opportunité de faire la revue des actions et échanger sur les nouvelles revendications des travailleurs. « La gouvernance de la transition met l’homme au centre de toutes les préoccupations nationales. Ses actions visent à améliorer le bien-être social du guinéen. Toutefois, pour être crédible et à la hauteur de la confiance des partenaires sociaux que vous êtes, notre bonne volonté doit prendre en compte la richesse disponible que nous aurons tous créé ensemble. C’est en cela que je vous exhorte au dialogue permanent pour aboutir à des solutions à même d’améliorer les conditions des travailleurs et travailleuses de Guinée. (…) le chef de l’Etat m’a instruit de mettre tout en preuve pour le respect des accords qui seront issus des prochaines négociations entre le mouvement syndical, le patronat et le gouvernement », a rassuré le Premier ministre.