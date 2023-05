Le mouvement syndical guinéen ne compte plus faire dans la pédagogie en ce qui concerne le respect de ses réclamations. Ce lundi 1er mai à l’occasion de la célébration de la fête internationale de travail, il a présenté aux autorités de la transition au total 21 points de revendications.

Parmi lesquels, l’engagement de tous les enseignants contractuels et agents de la santé à la fonction publique, la majoration des indemnités de transport et de logement à hauteur de 500.000 GNF, chacune, l’ouverture de négociations internes dans les secteurs privé et mixte en vue de permettre la valorisation du Salaire, l’application intégrale du nouveau Point d’indice (977) à tous les pensionnés de la Fonction publique et l’arrêt des tracasseries routières sur les axes urbains et interurbains etc…

Ci-dessous l’intégralité de la déclaration lue par Abdoulaye Sow, secrétaire général de la FESBAG :

A l’occasion de la Fête internationale du Travail 2023, le Mouvement Syndical Guinéen a l’honneur de présenter au Gouvernement et au Patronat Guinéen son Cahier de Charge qui s’articule autour des points suivants :

1-Compte tenu des économies déjà réalisées suite à l’aassainissement du Fichier de Gestion Administrative (FGA), la révision de la Valeur Monétaire du Point indlce salarial à hauteur de 100% pour toutes les catégories de Fonctionnaires, des Contractuels permanents et des pensionnés ;

2-L’engagement de tous les Enseignants Contractuels et les Agents de Santé a la

Fonction Publique en vue de résorber définitivement le déficit criard de personnel dans le secteur Educatif et de la Santé;

3-La majoration des indemnités de transport et de logement à hauteur de 500.000 GNF

chacune ;

4-L’application intégrale du nouveau Point d’indice (977) à tous les pensionnés de la

Fonction publique ;

5- La valorisation de la pension de retraite des anciens travailleurs régis par la Caisse

Nationale de Sécurité Sociale (C.N.S.S) à hauteur de 80 % du dernier salaire;

6-Le rallongement de la prime de départ à la retraite de deux à douze mois ;

7-Le paiement mensuel et à temps des pensions de retraite;

8-La facilitation de l’obtention des documents administratifs biométriques (Extrait de naissance, Carte d’identité, Passeport) ;

9-La révision à la baisse du coût de la Carte grise des engins roulants de toute catégorie

et du Permis de conduire) ;

10-L’opérationnalisation des cotisations à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale

(soit 18% pour l’Etat, 5% pour les fonctionnaires et 2% pour les retraités de la Fonction publique) et la mise en place obligatoire du Conseil d’Administration(C.A) afin de permettre à lInstitution d’assumer pleinement sa mission de protection sociale ;

11-L’ouverture de négociations internes dans les secteurs privé et mixte en vue de

permettre la valorisation du Salaire ;

12-Le respect des Droits des travaileurs dans les Etablissements Publics à Caractère Administratifs (E.P.A);

13-L’établissement de Conventions Collectives de Branche dans toutes les entreprises qui n’en dispose pas et la révision de celles qui sont obsolètes ;

14-L’arrêt des mesures disproportionnées relatives à l’application des contraventions à l’encontre des conducteurs….

15-La formalisation de l’activité de « Taxi-moto » pour:

– solutionner le chômage endémique des jeunes diplômés sans

– faciliter la mobilité à Kaloumet

-reduire les tensions entre les agents de Police et les conducteurs

16-Le jumelage de la visite technique des véhicules à leur réparation avant livraison;

17-L’arrèt des tracasseries routières sur les axes urbains et interurbains;

18-Le renforcement des mesures de sécurité des citoyens et de leurs biens sur toute l’étendue du territoire national ;

19-Le rétablissement du Conseil Economique Social, Culturel environnemental (C.E.S.C.E) à l’instar des trois autres pays en Transition (Mali, Burkina Faso et Tchad) et la régularisation de la situation administrative de tous les travailleurs des Institutions Républicaines et étatiques;

20-La poursuite des concertations de façon inclusive entre tous les Acteurs de la vie

politique, économique et sociale en vue de préserver la justice et la paix dans notre

pays ;

21-La ratification par la Républigue de Guinée de la Convention C.190 de l’Organisation Internationale du Travail (0.1.T) sur la violence et le harcèlement dans le Monde du Travail.

La satisfaction intégrale de ce cahier de charge est un gage de la paix sociale.

Conakry, le 1er Mai 2023