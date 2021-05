Cette affaire qui fait beaucoup de bruit dans la cité de Karamoko Alpha Mô Labé s’est produit au quartier Konkola dans le centre urbaine de Labé. Le préfet, Elhadj Safioulaye Bah invité dans l’émission Hallen Fopp de la radio Espace Foutah ce jeudi 29 avril 2021 condamne cet acte ignoble.

« D’abord, il faut féliciter ces genres de parents, qui ont refusé de régler le problème à l’amiable comme cela se fait dans notre société parfois . Du côté des services de sécurité nous les avons instruit de tout faire pour que la lumière soit faite sur ce dossier sans magouille ».

Bailo Soumanoh de l’action social de Labé précise: « j’ai été à la sûreté le mercredi dernier pour voir le présumé auteur de cet acte et lui conseiller de dire la vérité. Nous demandons aux parents de communiquer afin d’arrêter ces genres de comportement dans notre société car c’est une réalité ».

Publicité

La mère de deux des fillettes victimes (l’une 9 ans et l’autre 4) demande justice. « Ma petite fille de 4 ans a eu mal quand elle urinait je lui ai demandé ce qui n’allait pas et elle a répondu que ‘c’est tonton‘ qui nous emmène chez lui et nous fait des choses, j’ai appelé sa grande sœur qui m’a fait savoir que ce dernier qui est notre voisin les achète des bonbons et biscuits et les fait regarder des vidéos pornographiques sur son téléphone ensuite pratique des attouchements sur eux, elles ne sont pas seules, pour le moment elles sont au nombre de cinq victimes connues, nous avons fait des examens qui affirment les attouchements, je réclame justice pour toutes ces fillettes ».

Tiguidanke Diallo correspondante de Guinée360 à Labé