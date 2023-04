L’Association pour la promotion des valeurs culturelles de Guinée (APROVAC Guinée) a procédé au lancement officiel de ses activités, ce samedi 1er avril 2023, dans le but de promouvoir la culture guinéenne. La cérémonie s’est tenue au Centre international de recherche et de développement (CIRD) en présence de plusieurs promoteurs culturels et linguistiques.

Dans son discours, le président de l’APROVAC Guinée a expliqué que l’Association est née de la conviction que la culture et la langue sont des éléments essentiels de l’identité d’un peuple, et qu’ils méritent d’être préservés et promus. « En Guinée, nous avons une richesse culturelle exceptionnelle, héritée de nos ancêtres et de notre histoire. Nous avons une diversité linguistique unique en Afrique, avec plusieurs langues nationales. Cependant, cette richesse culturelle est menacée par la mondialisation et l’uniformisation culturelle », a souligné Alhassane Bah.

Les langues et les cultures minoritaires sont souvent ignorées ou marginalisées au profit de la langue et de la culture dominante. C’est pourquoi, a précisé M. Bah, « nous avons créé l’APROVAC Guinée pour promouvoir les valeurs culturelles de notre pays et encourager l’utilisation des langues nationales dans tous les aspects de la vie sociale et économique. Nous croyons que la promotion des valeurs culturelles de la Guinée peut contribuer à renforcer l’unité nationale et à favoriser le développement économique et social de notre pays ».

Cette jeune association se fixe comme objectifs de vulgariser la communication dans les langues nationales du pays, d’encourager l’enseignement des langues nationales, d’encourager l’écriture dans les langues nationales et de promouvoir les valeurs socioculturelles de la Guinée. « Nous allons travailler en étroite collaboration avec les autorités locales, les organisations de la société civile, les établissements d’enseignement, les médias et les acteurs économiques pour atteindre ces objectifs », a indiqué Alhassane Bah.

Le Dr Mohamed Bintou Keita, directeur de l’Institut de recherche linguistique appliquée (IRLA), représentant le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, a salué l’initiative de l’APROVAC Guinée et encouragé sa promotion des langues et des valeurs culturelles guinéennes. Il a souligné que la création d’une synergie d’action autour du patrimoine linguistique et culturel guinéen est essentielle, afin d’éviter de se disperser.

« Beaucoup de nos jeunes sont sur les réseaux sociaux aujourd’hui et c’est très dangereux. Dans 30 ans, ce sont ces jeunes qui deviendront des adultes. Malheureusement, ils ne sont pas assez ancrés dans nos cultures. Il est donc impératif d’apprendre à nos enfants que nous avons des valeurs à partager avec le monde. C’est dans ce cadre que le lancement de l’APROVAC-Guinée est très intéressant. Il est donc crucial de soutenir cette association dans la promotion de nos langues et de nos valeurs culturelles, car elle est la meilleure chose qui puisse arriver à notre pays. Un pays qui n’est pas fier de sa culture et de sa langue doit se remettre en question. Je n’ai jamais vu un pays se développer sans sa langue. Chacun des pays qui forme l’Union européenne préserve jalousement sa langue, ce qui prouve que l’on peut être uni, se développer et que chacun peut conserver sa particularité. »

Par ailleurs, le Dr Keita invite les associations qui font la promotion de la culture guinéenne à créer une synergie d’actions autour du patrimoine linguistique et culturel guinéen. « C’est extrêmement important, nous ne devons pas aller en rang dispersé ».