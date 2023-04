Le ministère de l’Enseignement technique et de la Formation a lancé, ce samedi 01 avril 2023, les opérations de paiement des bourses d’entretien de ses apprenants à l’École Nationale des Postes et Télécommunications (ENPT) et au Centre de Formation Professionnelle (CFP) de Kipé, dans la commune de Ratoma.

À cette occasion, le ministre Alpha Bacar Barry a déclaré que son département avait préparé les opérations de paiement de nouvelles bourses d’entretien depuis le mois d’octobre. La première étape consiste à réaliser un recensement biométrique de l’ensemble des apprenants pour maîtriser les effectifs. « Et c’est sur cette base que ce matin, l’opération de paiement des bourses a commencé dans la région de Conakry à l’École nationale des télécommunications. Cette opération se déroulera dans les prochains jours sur toute l’étendue du territoire national. C’est une obligation qui permettra de payer une première tranche des bourses d’entretien que le président de la transition a accordées aux apprenants de l’enseignement technique. Ces bourses permettront de soutenir les apprenants dans leur effort financier et de participer de façon sereine aux cours pour apprendre dans des conditions optimales », a-t-il indiqué.

Plusieurs conditions sont nécessaires pour obtenir cette bourse. Il faut, entre autres : s’inscrire dans une institution d’enseignement technique ou de formation professionnelle publique, avoir été recensé, respecter le règlement intérieur et ne pas redoubler plus de deux fois. « Dès la semaine prochaine, nos équipes se déploieront également à l’intérieur du pays. Je précise que cette première opération est une opération d’identification physique. Nous allons payer les apprenants en les identifiant physiquement et en confrontant ces informations avec les informations qui sont dans le système biométrique. Quand nous aurons terminé cette première étape, les prochaines étapes consisteront à dématérialiser la paie (…) Le montant de la bourse varie entre 150 000 et 300 000 selon la filière choisie. Les filières liées à l’éducation à l’agriculture constituent une priorité pour nous, car elles offrent une meilleure rémunération et nous souhaitons attirer plus de Guinéens dans ces domaines », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le directeur national du numérique dans l’enseignement technique et la formation professionnelle, Hamidou Diallo, indique que le processus qui a été mis en place, dont l’équipe est appelée “Parcours pro”, s’occupe du contrôle des apprenants qui sont dans la base de données. « On effectue le contrôle via les empreintes. Une fois que l’apprenant a été contrôlé, on le dirige vers le personnel qui procède au paiement de leur bourse. Notre rôle se limite au contrôle des apprenants qui sont enregistrés dans la base de données. (…) Les étudiants fictifs ne pourront pas passer au système pour se faire payer, car il y a un contrôle rigoureux qui est effectué. Nous avons le module bourse qui est intégré dans le parcours pro. Avec ce module, il y a un premier contrôle qui est effectué via la plateforme, et un deuxième contrôle via les empreintes », a-t-il indiqué.

Lamah Saint Solange, étudiante en 2e à l’ENPT a exprimé sa satisfaction avant de remercier les autorités de la transition : « Je suis très ravie d’avoir reçu ma bourse, car cela me permettra d’économiser et de subvenir à mes besoins, par exemple, payer les supports de cours. Ce n’est pas facile avec la conjoncture actuelle. Je tiens vraiment à remercier le ministre pour ce qu’il a fait pour nous ».

Dans le même sens, Soriba Fofana, étudiant en 3e année de cuisine pâtisserie au Centre de formation professionnelle de Kipè, se dit content de recevoir cette bourse d’entretien : « Je suis vraiment content. On m’a donné 7 50.000 francs guinéens comme bourse d’entretien. Je remercie vraiment le gouvernement de ce qu’il a fait pour nous, car cela nous permettra également de préparer les matériels pour les pratiques. On nous a dit de payer les planches, les couteaux et les tenues. Les tenues coûtent très chères sur le marché. Donc cela nous permettra de mieux nous préparer pour les examens ».