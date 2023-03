Lors d’un discours tenu le mardi 21 février 2023, le président tunisien a prôné des “mesures urgentes” contre l’immigration clandestine des ressortissants des pays d’Afrique subsaharienne. Kais Saied estime que la présence des migrants dans son pays est une source de « violence, de crimes et d’actes inacceptables ». Cellou Dalein fustige cette sortie et salue la réaction de l’UA.

Le président tunisien soutient que cette immigration clandestine relèverait d’une « entreprise criminelle ourdie à l’orée de ce siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie ». Pour lui, c’est une manière qui consiste à considérer la Tunisie comme un pays « africain seulement » et estomper selon lui, son caractère «- arabo-musulman ».

« Je suis ahuri par les propos haineux et racistes tenus par le Président tunisien Kaïs Saïed à l’endroit des migrants subsahariens et par la chasse à l’homme déclenchée contre eux dans un pays signataire de l’Acte constitutif de l’UA et de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples », a réagi le président de l’UFDG sur Facebook.

Cellou Dalein Diallo déplore que les propos « racistes » de Saïed aient lieu à un moment où l’Afrique est engagée dans la mise en œuvre de la ZLECAF et dans le processus d’adoption du Protocole de l’UA relatif à la libre circulation des personnes, au droit de séjour et au droit d’établissement.

Dans un communiqué, la Commission de l’Union africaine (UA) a, par l’entremise de son président, Moussa Faki Mahamat « fermement condamné », les déclarations « raciales et choquantes » du président tunisien.

Cellou Dalein Diallo salue cette réaction « responsable » face aux traitements « inhumains et dégradants que subissent les subsahariens en Tunisie à l’instigation du Président de ce pays ».