Ce mercredi 1er mars 2023, la Guinée célèbre l’an 63 de la création de sa monnaie. Le gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) a mis l’occasion à profit pour parler de l’appréciation du franc guinée ces derniers temps.

Dans son allocution, le patron de la Banque centrale de la République de Guinée, a laissé entendre qu’à l’époque de la Covid 19 qui a été «fortement secouée» par les turbulences des indépendances, les Guinéens « s’interrogeaient légitimement sur un avenir jugé quelque peu incertain, avec des changements radicaux de repères et la disparition programmée des vestiges politiques, socioculturels et économiques de la colonisation.»

Karamo Kaba affirme que malgré ce contexte d’alors si exceptionnel, le Franc Guinéen «a su contribuer à rassurer le peuple, et être un socle de stabilité, un catalyseur des forces progressistes et patriotiques de l’époque. Les filles et fils de la Guinée doivent assumer et consolider cet important héritage pour poursuivre la construction, dans l’unité, la paix et la tolérance, d’une Nation forte et prospère. Je voudrais saluer ici la mémoire de ces artisans de notre souveraineté monétaire et leur rendre un vibrant hommage au nom du Peuple de Guinée tout entier.»

Karamo Kaba affirme que depuis le coup d’État du 05 septembre 2021, le franc guinéen s’est davantage apprécié. Selon lui, cette appréciation a permis de renforcer la confiance des agents économiques à la monnaie guinéenne, condition préalable au décollage économique et social.

« Cette confiance, ainsi soulignée, ne peut perdurer que dans un contexte de stabilité des prix, qui demeure la mission principale confiée à notre Banque Centrale. Je vous assure que cette mission est pleinement assumée par la Banque Centrale. En effet malgré le contexte de la crise Ukrainienne et de la pandémie de Covid-19, le taux d’inflation est passé de 12,6 % en décembre 2021 à 8,6 % en décembre 2022».

Le gouverneur de la BCRG n’a pas hésité de rappeler aussi l’impact de cette appréciation du franc guinéen. « L’appréciation du GNF a fortement contribué à atténuer les effets de l’inflation importée et à protéger le pouvoir d’achat de nos populations. La mise en place du Guichet Unique du Commerce Extérieur Guinéen (GUCEG) par le Gouvernement et la reprise des opérations d’achat d’or par la BCRG vont aider au renforcement des réserves de change. Ces différentes opérations permettront de maintenir la politique de monnaie forte amorcée depuis le 05 septembre 2021».

Dans sa mission d’assainissement de la circulation fiduciaire, Karamo Kaba indique que la banque centrale « œuvre pour le renforcement de la lutte contre la contrefaçon avec pour objectif de renforcer la sécurité des billets à travers la création d’une sorte de billet numérique, inscrit comme les innovations des paiements dématérialisés et l’expérimentation de cette monnaie numérique se poursuivra cette année. Dans la même logique, la BCRG continue ses opérations de démonétisation des billets de GNF 10 000 série 2012 qui a commencé depuis le 2 mai 2022 ».

Le gouverneur de la BCRG souligne aussi qu’avec les réformes engagées par les autorités de la transition, l’économie guinéenne pourrait enregistrer de bonnes performances en 2023 d’après les prévisions du ministère du plan et de la coopération internationale.

« Selon cette prévision, le taux de croissance du PIB de 6,1 % en 2023, contre 5,3 % en 2022. Ce niveau de croissance, combiné avec les politiques de renforcement des réserves de change de la Banque Centrale, permettra de maintenir le taux d’inflation à un chiffre d’ici la fin d’année ».

Plus loin, Karamo Kaba a réaffirmé l’engagement de son institution, à poursuivre les actes posés par les pères fondateurs de la monnaie guinéenne, pour la quête de la prospérité économique et sociale de la nation guinéenne.