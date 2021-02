L’acte s’est déroulé ce dimanche 31 janvier 2021 dans les intervalles de 11 h à 14h entre Labé et Koubia, aux dires du responsable des conducteurs de taxi moto de Labé que nous avons rencontré ce lundi matin. Le présumé bandit aurait déplacé sa victime pour la préfecture de Koubia.

Thierno Pammhel Diallo explique: « c’est un homme qui l’a déplacé ce dimanche pour la préfecture Koubia, mais après Sannoun, il a tiré avec un fusil local, sur le conducteur de taxi à la poitrine ce dernier est tombé et son bourreau a prit la fuite avec la moto, mais heureusement toujours conscient la victime a appelé son patron et le syndicat des taxis motos à Labé pour leurs prévenir, nous n’avons pas pu bien communiquer avec lui car il était faible sa voix ne sortait presque plus. C’est son patron qui nous a rappelé pour nous dire que son employé a été attaqué vers Sannoun, automatiquement on a informé nos collègues se trouvant dans la localité afin qu’ils essayent de mettre main sur le bandit car on avait toutes les coordonnées de la moto et les syndicalistes sont descendus sur la route et en moins d’une heure il est tombé dans leurs mains. »

Après avoir été copieusement frappé par une foule en colère le préfet a dépêché des gendarmes pour l’emmener ici à Labé, mais souffrant on l’a transporté à l’hôpital pour des soins après cela le bandit a été directement envoyé à la prison et les enquêtes se poursuivent.

De l’autre côté la victime est hors de danger les balles n’ont pas atteint ses poumons.