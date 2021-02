Les forces armées ont arrêté la cheffe de facto du gouvernement birman Aung San Suu Kyi, a indiqué ce lundi 1er février le porte-parole de son parti, la Ligue nationale pour la démocratie (LND). L’armée a dans la foulée annoncé l’état d’urgence dans le pays pour une durée d’un an au terme duquel elle promet de nouvelles élections et un transfert de pouvoir. Aung San Suu Kyi a exhorté la population à « ne pas accepter le coup d’État ».

Il y a encore peu d’images de cette nuit birmane, et pour cause. Dès 3 heures, heure locale, ce lundi matin, le réseau internet s’effondre : 75 % des niveaux ordinaires, puis c’est le black out, notamment dans la capitale. Les réseaux de téléphonie mobile sont également partiellement interrompus. Le soulèvement militaire a commencé.

Birmanie : « Internet perturbé au Myanmar suite au soulèvement militaire et des informations faisant état de détention de dirigeants civils; les données réseau montrent que la connectivité nationale est tombe à 75% des niveaux ordinaires à partir de 3h00. »https://t.co/lTGQc8SHR9 pic.twitter.com/dim9ZUDMhc

— Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) February 1, 2021

La présence de militaires est rapportée dans les rue de Naypyidaw et à Rangoun. Le porte-parole de la Ligne nationale pour la démocratie confirme qu’Aung San Suu kyi et le président birman ont été emmené par l’armée. « Nous avons entendu dire qu’elle est détenue à Naypyidaw. Nous supposons que l’armée est en train d’organiser un coup d’État. »

State Counsellor Aung San Suu Kyi has been detained by the military, NLD spokesman Dr Myo Nyunt has confirmed to AFP.

« We heard the President [Win Myint] and the State Counsellor have been detained in Nay Pyi Taw… we heard they were taken by the military, » he said.

— Frontier Myanmar (@FrontierMM) February 1, 2021

Le gouverneur de Rangoun, des artistes, des leaders de la société civile et de nombreux politicens de zones à minorités ethniques font également parti de cette importante vague d’arrestations. Parmi eux, le cinéaste Min Htin Ko Ko Gyi interpellé à son domicile à 3h30 ce lundi matin. Il est connu pour ses prises de paroles contre l’armée.

