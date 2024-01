Le projet de la Loi de finances initiale 2024 a été adopté par la majorité des conseillers nationaux de la transition, ce dimanche 31 décembre 2023. Les recettes connaissent une augmentation de 3,15% et les dépenses de 1,16% par rapport à la LFR 2023. À la clé, six (6) secteurs ont été priorisés, leurs budgets cumulés occupent plus de 64 % du budget global d’investissement.

Le volet recettes de la Loi de finances initiale 2024 avait été adopté, mardi 26 novembre 2023. Les recettes prévues sur la LFI 2024, se chiffrent à 29 942,48 Mds contre 29 029,32 Mds en 2023, soit une augmentation de 913,16 Mds (3,15%).

Le volet dépenses de la Loi de finances initiale 2024 a été adopté par la majorité des conseillers nationaux de la transition, ce dimanche 31 décembre 2023. Ce volet connaît une hausse légère de + 1,16 % par rapport à celui de la LFR 2023.

Elles sont évaluées à 37 682,58 Mds contre une prévision dans la Loi de Finances Rectificative 2023 de 37 249,45 Mds (+1,16%). Par rapport au PIB, les dépenses s’établissent à 18,55%.

Selon le rapport présenté par la rapporteuse de la Commission du Plan, des Affaires financières et du Contrôle Budgétaire, Fatima Camara, les recettes du projet de loi de finances 2024 connaissent une baisse de 446,11 Mds.

Les secteurs prioritaires…

D’importants fonds ont été accordés aux infrastructures routières et énergétiques, à l’agriculture, l’administration du territoire, l’enseignement supérieur et à la santé. Le montant global est de 8 917 Mds de GNF. Il représente 64,54% du coût des dépenses d’investissements projetées.

Dépenses projetées par chaque institution (Tableau)

Pour Dr Dansa Kourouma, en travaillant sur la LFI 2024, le CNT et le Gouvernement ont veillé à être en phase avec les principes cardinaux consacrés par les bonnes pratiques en la matière, à savoir :

• l’annualité, ce qui est en soi évident ;

• l’universalité, le budget de l’État devant retracer l’ensemble des opérations budgétaires de l’année, sans distinction entre les différentes politiques publiques ;

• l’unité, le budget de l’État devant être présenté de manière unique et homogène ;

• la spécialité, les crédits budgétaires devant être votés pour des missions

et des programmes spécifiques ;

• la sincérité, le budget de l’État devant refléter de manière sincère les prévisions de recettes et de dépenses ;

• et la clarté, le budget de l’État devant être compréhensible pour tous les

citoyens.