Dans un décret lu dans la soirée de ce dimanche 31 décembre 2024 à la télévision nationale, le président de la transition, le Colonel Mamadi Doumbouya, a envoyé à la retraite 26 magistrats qui travaillaient jusque-là à la Cour suprême, à la Cour des comptes, à la Cour d’appel de Conakry et celle de Kankan et des tribunaux de première instance de Kaloum, de Faranah et de Tougué.

Ci-dessus la liste complète de ces fonctionnaires appelés désormais à faire valoir leur droit à la retraite :

1-Mme Mariama Camara, matricule 584 860 Y, directrice nationale des affaires civiles et du sceau ;

2-M. Maninké Soumah, matricule 578 912 A, inspecteur des services judiciaires et pénitentiaires ;

3-Mme Ousmane Bella Baldé, matricule 578 659 A, inspectrice des services judiciaires et pénitentiaires ;

4-Mme Maciré Aribot, matricule 578 642 P, inspectrice des services judiciaires et pénitentiaires ;

5-Mme Djenabou Diallo, matricule 578 772 C, présidente de chambre à la Cour suprême ;

6-M. Seliman Kouyaté, matricule 578 864 C, président de Chambre à la Cour Suprême ;

7-Mme Mariama Souadou Diallo, matricule 578 786 G, conseillère à la Cour suprême ;

8-M. Mohamed Chérif Sow, matricule 578 918 P, président de Chambre à la Cour suprême ;

9-M. Amadou Sayan, matricule 578 888 G, conseiller à la Cour suprême ;

10-M. Hassane I Diallo, matricule 578 775 W, président de Chambre à la Cour suprême ;

11-M. Mamadou Alioune Dramé, matricule 584 856 E, secrétaire général de la Cour suprême ;

12-M. Ibrahima Kalil Diakité, matricule 578 754 B, conseiller à la Cour suprême ;

13-M. Manga Douba Sow, matricule 578 917 D, président de Chambre à la Cour suprême ;

14-M. Alpha Touré, matricule 511 926 D, premier avocat général près la Cour suprême ;

15-M. Mamadou Dian Souaré, matricule 578 905 H, avocat général près la Cour suprême ;

16-M. Alhassane Baldé, matricule 578 654 J, avocat général près la Cour suprême ;

17-M. Ansoumane Keïta, matricule 578 839 M, conseiller à la Cour suprême ;

18- M. Ansoumane Douno, matricule 578 809 E, commissaire du gouvernement à la Cour des comptes ;

19-Mme Oumou Hawa Doukouré, matricule 578 803 P, présidente de Chambre à la Cour d’appel de Conakry ;

20-M. Alpha Amadou Diallo, matricule 578 766 Z, conseiller à la Cour d’appel de Kankan ;

21-Mme Idiatou Barry, matricule 578 677 J, conseillère à la Cour d’appel de Conakry ;

22-M. Alphadio Barry, matricule 578 672 T, avocat général près la Cour d’appel de Conakry ;

23-M. Abdoul Ghadiry Baldé matricule 578 653 Q, président de section au tribunal de première instance de Kaloum ;

24-M. Eugène Tamba Tinkiano matricule 578 937 K, président du tribunal de première instance de Faranah ;

25-M. Sidiki Kourouma matricule 578 861 J, juge de paix de Tougué ;

26-M. Mamady Kandet, matricule 577 011 R, conseiller à la Cour suprême.