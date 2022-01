La 11e journée de Ligue 1 guinéenne a rendu ses différents verdicts et parmi ceux de la soirée, le choc au sommet entre le Hafia et le Horoya a crispé l’attention du public sportif guinéen. Outre cette grosse affiche, SOAR et les Éléphants ne se sont fait aucun cadeau au Stade GLC, pendant que le Wakriya AC et le CIK se donnaient un peu d’air…

Gnagna refroidit le Stade Petit Sory…

Dans un match où le Hafia FC n’a pas été ridicule, Yakhouba « Gnagna » BARRY, buteur à la 78’ sur un service impeccable d’Abou Mangué CAMARA, a permis au Horoya AC d’arracher les 3 points de la victoire (0-1). Un succès qui permet aux Matamkas de se hisser à la première place du classement avec 23 points. Il distance son adversaire de la soirée de 8 points.

SOAR trébuche…

Surprenant leader depuis des mois, SOAR a dû céder son fauteuil ce soir. La conséquence de son match nul face aux Éléphants de Coleah (2-2) au Stade GLC. Le nouvel entraîneur de cette écurie en difficulté, peut souffler après sa première défaite lors de la journée précédente. Lancei CAMARA (16’) et Djibril Katty SYLLA (23’) ont marqué pour SOAR avant de voir la réduction du score (45’), puis l’égalisation spectaculaire de Djibril SYLLA (90’+3) en fin de match pour un score final de deux buts partout (2-2). Un résultat qui met fin à une série noire de 8 défaites pour les Éléphants.

Le Wakriya soumet le Milo…

Loin de sa tanière, le Milo FC s’est incliné ce soir (1-0) face au Wakriya AC au Stade du 28 septembre. Le but d’Abdoulaye YONTA permet au club de Boké de cumuler 20 points, tout comme le Milo, et de remonter à la 5e place.

Souleymane DIABY guide le CIK…

Emmené par le très puissant Souleymane DIABY, le CIK a eu raison de l’Ashanti GB ce soir au stade de la Mission. Auteur d’un doublé (13’ et 28’) avant la réduction du score de Naby SYLLA (57’), l’ancien meilleur buteur de la Ligue 2 a été d’une importance cruciale dans cette victoire qui relance le CIK, désormais 7e avec 18 points. L’Ashanti garde sa 4e place avec 20 points.

@JeuneElhadj