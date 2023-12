Conformément à la Résolution 2690 du Conseil de sécurité de l’ONU, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA) a fermé définitivement ses bureaux dans le pays à partir de ce dimanche 31 décembre 2023.

A cette occasion, le Secrétaire général, Antonio Guterres, a mis un accent particulier sur « le rôle clé joué par la MINUSMA dans la protection des civils ; le soutien de la Mission au processus de paix, notamment en veillant au respect du cessez-le-feu dans le cadre de l’accord de paix et de réconciliation de 2015, ainsi qu’à la transition ; ses efforts en faveur de la restauration de l’autorité de l’État ; et la fourniture de dividendes de paix à la population», a indiqué Stéphane Dujarric, Porte-parole du Secrétaire général.

La MINUSMA a été créée par la résolution 2100 du Conseil de sécurité, du 25 avril 2013, pour appuyer le processus politique dans ce pays et effectuer un certain nombre de tâches d’ordre sécuritaire. En 10 ans de déploiement, le bilan fait état de 311 morts et 700 blessés parmi le personnel de la mission.