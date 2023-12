À partir de janvier 2024, les fonctionnaires ne recevront leurs salaires que par virement bancaire, suite à la décision du ministre de la Fonction publique, Julien Yombouno, interdisant le paiement en espèces, communément appelé billetage.

Pour le président du RDIG, Jean Marc Télliano, cette interdiction du billetage est une fuite en avant. « Au moment où on commençait à apprécier le beau travail du Ministre de la Fonction Publique, Julien Yombouno vient encore compromettre le vaste chantier qu’il a entrepris. En diffusant un communiqué appelant tous les travailleurs à ouvrir un compte bancaire pour recevoir leurs salaires à partir de fin Janvier 2024, il met les charrues avant les bœufs, en ce sens que les virements de salaires permettraient aux fictifs installés à l’intérieur comme à l’extérieur du pays de recevoir tranquillement leurs salaires. Ainsi de même pour ceux qui ont double ou triple emplois», a-t-il posté sur Facebook.

Télliano souligne également le risque que les virements de salaires ouvrent la voie à des fraudes, permettant aux individus fictifs, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, de percevoir leurs salaires sans contrôle adéquat. « Avec mon expérience de gestionnaire publics et privé, je conseillerais plutôt au ministre Julien d’instaurer encore six (06) mois de paiement en espèces des salaires avec présence physique du travailleur. Il aura ainsi l’occasion d’achever son honorable chantier d’assainissement du fichier de la fonction publique. »

Il suggère plutôt au ministre Yombouno d’envisager une transition progressive sur six mois, avec des paiements en espèces accompagnés de la présence physique des travailleurs, afin de garantir une transition plus sûre et d’achever efficacement l’assainissement du fichier de la fonction publique.

L’exécution de cette décision risque aussi d’être compromise par le faible taux de pénétration bancaire dans de nombreuses préfectures et sous-préfectures du pays. En l’absence d’infrastructures bancaires, les travailleurs pourraient alors rencontrer des difficultés pour recevoir leurs salaires par virement.