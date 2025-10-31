Au lendemain de la remise officielle des documents du programme Simandou 2040, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, à publié un message empreint de détermination sur sa page officielle. À travers ce post, Mamadi Doumbouya réaffirme sa vision d’un développement durable, inclusif et souverain pour la Guinée.

Dans ce texte, le chef de l’État présente Simandou 2040 bien plus qu’un simple projet d’exploitation minière. Il s’agit, selon lui, d’un levier de transformation économique au service de tous les Guinéens. « Le programme Simandou 2040, qui s’appuie sur les leviers du mégaprojet Mines-Infrastructures du Simandou pour développer les secteurs stratégiques de notre économie, se veut un véritable plan de développement et d’accélération vers l’émergence de notre pays, pour le bien-être de notre population», écrit le président.

Souhaitant inscrire ce projet dans la durée et au-delà des régimes politiques, Mamadi Doumbouya insiste sur la nécessité de l’institutionnaliser. « Dans ma vision, ce programme ne doit pas dépendre d’une personne, d’un président ou d’un ministre. Il doit être institutionnalisé pour devenir le schéma directeur du développement socio-économique durable et responsable de la République de Guinée », a-t-il affirmé.

Plaçant l’humain au centre de cette ambition nationale, le président de la transition précise que son objectif est de bâtir un pays plus équitable, fondé sur les compétences locales et la montée en puissance du tissu économique national. « Mon objectif est clair : Mettre le capital humain au cœur du programme Simandou 2040 afin de réduire les inégalités, renforcer les compétences locales, créer un écosystème économique dynamique en renforçant le financement des entreprises locales, notamment des Petites et Moyennes Entreprises (PME), et accélérer la création d’une classe moyenne dans notre pays. »

Fidèle à son discours de souveraineté, le locataire du palais Mohamed V appelle à l’engagement de tous pour construire une Guinée qui compte sur ses propres forces. « Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes pour faire avancer notre pays, assumer notre souveraineté politique et économique pour préparer notre avenir, celui de nos enfants et des générations futures. »