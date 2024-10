Le premier ministre a réagi suite à la mort du kountigui de la Basse Côte ce jeudi 31 octobre 2024.

Bah Oury se dit attristé par le décès de d’Elhadj Sékhouna Soumah, “une éminente personnalité morale de la Guinée (…) un acteur et témoin des hauts faits de l’histoire politique et sociale de notre pays au cours de ces dernières décennies. La perte est immense pour l’ensemble de la communauté nationale”, a réagi le chef du gouvernement.

“Je m’incline devant la mémoire de l’illustre disparu”, a-t-il ajouté, présentant au nom du gouvernement et du chef de l’Etat ses “sincères condoléances au peuple de Guinée, à la famille Soumah et alliés, aux communautés de la Basse Guinée et aux coordinations régionales du pays. Repose en paix, grand baobab !