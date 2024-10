Le Kountigui de la Basse Côte, Elhadj Sékhouna Soumah, est décédé ce jeudi 31 octobre 2024 à Conakry, des suites de maladie. Le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo, a exprimé sa profonde tristesse face à cette disparition.

L’ancien Premier ministre a annoncé avoir appris “avec une profonde tristesse” le décès du Kountigui de la Basse Côte.

“Elhadj Sekhouna Soumah était un ami fidèle et dévoué du Général Lansana Conté. J’adresse mes condoléances les plus émues à sa famille, à la communauté de la Basse Côte et au peuple de Guinée. Qu’Allah l’accueille dans son Jannatoul Firdaous. Amen”, a écrit Cellou Dalein sur Facebook.