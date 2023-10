Initialement convoqués, ce mardi 31 octobre 2023, les journalistes de Nostalgie Fm n’ont finalement pas été entendus par la Haute autorité de la communication (HAC).

Comme à l’accoutumée, le Syndicat des professionnels de la presse de Guinée a tenu à accompagner les journalistes de la radio Nostalgie pour répondre à une convocation de la Haute autorité de la communication, ce mardi 31 octobre 2023. Rencontre au cours de laquelle, le secrétaire général du Syndicat de la presse et les journalistes venus couvrir ont été expulsés de la salle.

Interrogé à la sortie du palais du 25 août, Sékou Jamal Pendessa a révélé des manquements dans la convocation que l’instance de régulation a adressée aux deux journalistes de la radio Nostalgie. “J’étais à la tête d’une délégation du Syndicat, ce matin, pour accompagner nos confrères Aboubacar Toure et Imam Diko de l’émission Jaune Libre de Nostalgie convoqués par la HAC. D’abord, la HAC a envoyé une convocation qui ne respecte aucune forme. Convocation sans les faits. On dit tout court pour diffamation, on ne sait même pas laquelle des émissions est concernée. Est-ce que c’était l’émission du lundi, du vendredi ou du mercredi ? Rien de tout ça pour leur permettre de préparer leur défense avant de venir. Ils n’ont pas dit qui a porté plainte”, révèle le secrétaire général du SPPG.

Toujours droit dans ses bottes, le Secrétaire général du syndicat, dénonce une volonté d’imposition de la HAC, en demandant au SPPG de délibérer la salle de la rencontre : ” On est venu dans la salle avant même le début de la rencontre. (…) Après, ils disent au syndicat de sortir, de laisser les journalistes convoqués entre leurs mains là-bas, ils vont les broyer parce que c’est ce que ça voudrait dire. Alors que même au tribunal du travail, quand un employé est convoqué, il a droit à l’accompagnement de son syndicat. La HAC ne peut pas remettre ça en cause. Ils sont venus, ils me disent de sortir, de laisser les deux entre leurs mains. Comme ça, ils vont continuer à violer leurs droits. Personne pour les défendre. Donc, nous avons décidé ensemble, si le général Pendessa doit sortir, tous les journalistes convoqués vont sortir avec lui. Qu’ils prennent la décision qui leur semble bonne. Ils sont libres de prendre n’importe quelle décision. Ils ne vont pas les entendre sans la présence du syndicat. C’est le droit le plus absolu.”, dénonce Sékou Jamal Pendessa.

Plus loin, le Secrétaire général du SPPG tient la HAC comme responsable des multiples violations de la liberté de la presse. ” Vous avez vu la complicité de la HAC qui est en train de permettre aux autres de se foutre de notre corporation alors que nous sommes une corporation respectée. Par sa complicité et sa faiblesse, la HAC nous jette dans la gueule du loup, nous abandonne entre les mains de ceux qui veulent tuer la presse”, dénonce le syndicaliste.

En moins d’un mois, plusieurs journalistes ont été convoqués à la HAC pour des faits présumés de diffamation. Ce qui relance le débat sur la réglementation du métier de journaliste en Guinée.

Kouné Diallo pour Guinee360.com