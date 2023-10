L’édition 2023 du Prix International des Musiques et du Coupé-décalé (Primud) a dévoilé la liste des différents nominés. Au compte de cette 8e édition qui aura lieu le 19 novembre 2023, les artistes guinéens, Azaya, Djelykaba Bintou, Saifond Baldé et Soul Bang’s sont les nominés dans la catégorie Meilleur artiste de l’Afrique de l’Ouest.

Au total, ils sont 19 candidats à être nominés dans la catégorie “Meilleur artiste de l’Afrique de l’Ouest”. Comme les années 2021 et 2022, le duo Azaya et Bintou font partis des Guinéens nominés cette année en plus Saifond Baldé et de Soul Bang’s.

“4 artistes guinéens nominés au PRIMUD 2023 : Saifond, Soul Bang’s, Djelykaba Bintou et moi. Félicitations à la musique guinéenne. Notre paradis est fier de ses artistes’’, a écrit Azaya sur Meta anciennement Facebook.

Pour rafler ce trophée du meilleur artiste de l’Afrique de l’Ouest, les artistes nominés invitent le public mélomane à voter pour eux. “Votons massivement nos artistes, car à la fin c’est la Guinée qui gagne”, a lancé Saifond Baldé.

Et Soul Bang’s d’ajouter qu’ “En suivant ce lien www.primud.ci, vous pouvez voter pour Soul Bang’s ou un autre artiste guinéen de votre choix dans la catégorie Meilleur Artiste de l’Afrique de l’Ouest”.

À rappeler que Azaya était le vainqueur de la précédente édition du Primud dans la catégorie meilleur artiste de l’Afrique de l’Ouest. En outre, les artistes guinéens sont en lice avec plusieurs artistes de la sous-région à savoir Santrinos Raphel (Togo), Tanya (Burkina Fasso), Floby (Burkina Fasso) Sidi Diop (Sénégal), Didi B (Côte d’Ivoire), Viviane (Sénégal), Sidiki Diabaté (Mali), Iba One (Mali), Seydou Chee (Mali) et Fanicko (Bénin).

Le Primud célèbre et récompenser chaque année les efforts des artistes et acteurs culturels dans leur domaine.