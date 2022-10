Dans le cadre des évènements du 28 septembre 2009, le commandant Toumba Diakité a fait une révélation qui parait surprenante à la barre, sur son interpellation au Sénégal, en 2017.

Me Salifou Béavogui et l’accusé Toumba Diakité continuent à animer cette audience ce lundi, au tribunal délocalisé de Dixinn. Dans ce sens, l’avocat a eu à rappeler que Toumba Diakité avait fui pour Sénégal après le massacre du 28 septembre 2009, à cause du bilan du drame, et c’est à partir de là qu’il aurait été arrêté.

Face à cette question, Aboubacar Diakité dit Toumba a rétorqué: « Il faut dire j’ai donné ma position (…)» A en croire monsieur Diakité, il aurait lui-même donné sa position pour favoriser son arrestation.

Il a ajouté que si c’était à cause du massacre, il n’allait pas fuir.