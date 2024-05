Le président du parti Union nationale des patriotes de Guinée (UNPG) déplore les différentes sorties du Premier ministre, Bah Oury, sur la question du retour à l’ordre constitutionnel.

François Lounceny Fall qui a salué la nomination de Bah Oury à la tête de la Primature pense que celui-ci a pris un mauvais chemin.

“Pour moi, prendre un homme politique de ce gabarit comme Premier ministre signifiait que celui-ci aurait incarné les mêmes valeurs que celles qu’il défendait au sein des forces vives. Mais lorsqu’il a fait l’interview sur rfi pour annoncer un possible glissement, j’ai pris position également. J’ai dit que c’est inquiétant parce que je n’attends pas ça de lui et tout glissement qui doit être envisagé en Guinée, en raison de l’accord entre la CEDEAO, doit être discuté avec les forces politiques. Le Premier ministre a été imprudent de faire une telle déclaration”, a déclaré Louceny Fall dimanche à l’AG Laffidi.

“Et quand j’ai écouté sa récente sortie j’ai compris qu’il revient sur la même chose et il va très loin. Des projets qu’il annonce dans 4 ans pour la Guinée et je dis le Premier ministre veut rester 4 ans, le gouvernement ne veut pas partir. Nous sommes à la fin de la transition, mais il est évident que si nous voulons maintenir la paix dans ce pays, la stabilité dans ce pays et Bah Oury le sait. Il sait ce qui a amené la tragédie du 28 septembre, c’est justement cette question de transition et donc si jamais il y avait des problèmes un jour, Bah Oury pourrait se retrouver comme responsable parce que nous, nous n’avons pas encore entendu le CNRD, mais venant du Premier ministre qui a été nommé par le CNRD, c’est inquiétant”, a ajouté M. Fall.

L’ancien ministre des Affaires étrangères interpelle les autorités de la transition sur le respect des engagements qui ont été pris au départ. Pour lui, la transition doit prendre fin avant le 31 décembre 2024.

“Moi, je ne dis rien concernant le général Mamadi Doumbouya parce qu’ il a été très clair en disant qu’il partira à la fin de la transition et le porte-parole du gouvernement l’a dit 1000 fois qu’il ne restera pas un jour de plus mais le discours du Premier ministre était contraire à ces assertions. Donc la sortie de Bah Oury est inquiétante. Je crois qu’il est de son intérêt de respecter les engagements qui ont été pris. L’idée de préservation de la paix en Guinée, il faut que cette transition arrive à son terme à la fin de cette année”.

Face au retard dans l’exécution du chronogramme, Louceny soutient qu’il est important d’ouvrir un couloir de discussions avec l’ensemble des acteurs.

“Je sais que le chronogramme est en retard, je sais que très peu de missions ont été accomplies pour que cette transition finisse à la fin de l’année, mais dans tous les cas, il est important qu’on établisse un dialogue entre le gouvernement et la classe politique, notamment le CNRD lui-même autrement on va se retrouver à la fin de l’année. Le ton est déjà donné par certains partis politiques, on risque de se retrouver dans une crise grave”, prévient l’ancien allié d’Alpha Condé.