Créée le 1er novembre 1958, l’armée guinéenne célèbre le 64ème anniversaire ce mardi 1er novembre 2022. À cette occasion, le président de la transition a tenu un discours dans lequel il a annoncé, en perspective, un vaste programme de recrutement des jeunes diplômés sans emploi.

«Il est également prévu un vaste programme de recrutement des jeunes diplômés sans emploi », a annoncé colonel Mamadi Doumbouya.

Par ailleurs, le président de la transition a évoqué la création de l’école d’Etat-major et de l’école des officiers de Gendarmerie ; la construction prochaine de l’école militaire préparatoire technique, communément appelée prytanée militaire, la construction des camps des unités nouvellement créées le recrutement des spécialistes au profit du Bataillon du Génie Militaire et des Unités Militaires de Production Agro-Industrielle, l’acquisition des équipements majeurs prévus dans la nouvelle Loi de Programmation Militaire en conformité avec la montée en puissance des armées constituent les principales perspectives qui me tiennent à cœur et qui seront réalisées au fur et à mesure de la disponibilité des ressources financières.

Mamadou Kouyaté