Bah Oury : « Les comités interministériels ne remplacent pas le Conseil interministériel »

Le Premier ministre Bah Oury a apporté des précisions sur la nouvelle organisation du gouvernement, présentée ce week-end aux secrétaires généraux, chefs de cabinet, conseillers et inspecteurs généraux de l’administration.

Selon le chef du gouvernement, cette réorganisation vise à renforcer l’efficacité de l’action gouvernementale. Il a notamment tenu à clarifier le rôle des nouveaux comités interministériels mis en place autour de quatre grands pôles.

« Les comités interministériels par pôle sont des éléments complémentaires pour donner plus de contenu au Conseil interministériel, qui devra porter les décisions et les arbitrages au niveau du Conseil des ministres pour que ce soit validé par le président de la République », a expliqué Bah Oury.

Le Premier ministre insiste ainsi sur le fait que ces nouvelles structures ne se substituent pas au Conseil interministériel. « Les comités interministériels ne remplacent pas le Conseil interministériel, parce que le Conseil interministériel, c’est le lieu où tous les départements se retrouvent pour qu’il y ait une information totale et globale, pour que la solidarité gouvernementale puisse être constatée », a-t-il précisé.

Désormais, les départements ministériels sont regroupés autour de quatre pôles : Souveraineté et Gouvernance ; Économie et Transformation productive ; Infrastructures et Développement durable ; Capital humain et Solidarité.

Cette nouvelle architecture gouvernementale, présentée aux cadres de l’administration, doit notamment permettre une meilleure coordination entre les différents départements et renforcer le processus de préparation et d’arbitrage des décisions gouvernementales.