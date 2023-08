La 63e édition du concours de mémorisation du saint Coran, s’est tenue le 24 août 2023 en Malaisie. Le Guinéen Oumar Touré a honoré son pays, en remportant la première place. Un accueil lui a été réservé ce mardi 30 août, à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré.

À sa descente de l’avion, il a témoigné sa profonde gratitude au seigneur, à ses parents ainsi que ses encadreurs. « Je remercie ALLAH le tout puissant ainsi que mes parents qui m’ont bien élevé avec une éducation coranique, je remercie mes encadreurs de l’école coranique ».

Le ministre secrétaire général des Affaires religieuses, Elhadj Karamo Diawara, était présent lors de l’accueil de ce jeune. Il a exprimé la satisfaction du peuple de Guinée à l’endroit du lauréat.

« Nous sommes là au nom du président de la transition et son gouvernement ainsi qu’au nom de tout le peuple de Guinée pour venir accueillir notre héros national et international Cheick Oumar Touré. Nous sommes venus exprimer au nom de tout le peuple de Guinée toutes nos gratitudes, remerciements et entière satisfaction pour le prix qu’il vient de remporter. Cette compétition malaisienne fait partie de la plus vieille compétition donc ce n’est pas seulement un certificat symbolique, c’est une expression de la compétence de professionnalisme et la capacité intellectuelle de cet homme qui est un Guinéen nous allons organiser une cérémonie spéciale au centre islamique de Guinée qui sera révélé ».