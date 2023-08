Le rappeur guinéen, Alpha Midiaou Bah, alias Djanii Alfa, a annoncé la suspension de ses activités au sein du mouvement FNDC ce mercredi 30 août 2023. L’auteur de l’album ” Chef rebelle “, n’a pas hésité de donner le motif de sa décision qui surprend plus d’un.

Jusque-là responsable de la commission relations humaines et citoyenneté active au sein du FNDC, Djanii Alfa a annoncé la suspension de ses activités au sein du mouvement piloté par Oumar Sylla alias Foniké Mengué en ces termes : « Au nom de ma responsabilité, je vous annonce qu’à partir de ce mercredi 30 août 2023, que je suspends ma participation au FNDC et à tout mouvement de la société civile. Ceci pour vous dire que qu’à partir d’aujourd’hui, tout ce que je dis et fais ne doivent être reproché qu’à moi et à moi seul. Que personne ne s’appuie sur moi pour régler ses différends avec un mouvement de la société, ou un parti politique et encore moins avec une ethnie. »

Cette décision, poursuit le natif de Koundara, « est animée du fait qu’aujourd’hui en République de Guinée, qu’il y a des Guinéens qui se croient supérieurs à d’autres. Il y a des Guinéens qui, pour exprimer leur forfaiture veulent manger leur piment dans la bouche d’autres Guinéens. Elle est aussi animée comme disait le poète : on peut avoir le bon message et être le mauvais messager».