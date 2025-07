Alors que la capitale guinéenne fait face à de fortes pluies et à un risque accru d’éboulements, le Premier ministre Bah Oury s’est rendu à la décharge de Dar Es Salam ce jeudi 31 juillet. Il a appelé à l’application immédiate des instructions du président Doumbouya pour sa fermeture. Il promet des alternatives durables, notamment la création d’emplois à travers une gestion modernisée des déchets.

Dès l’entame de son intervention, le chef du gouvernement a rappelé que cette décision émane du sommet de l’État. « Depuis deux ans, le chef de l’État, le Général Mamadi Doumbouya avait indiqué qu’il veut que la décharge de Dar Salam soit fermée. On a eu plusieurs réunions et discussions, mais ce n’est pas encore fait. Aujourd’hui, il est indispensable que les instructions du président pour la fermeture de la décharge soient appliquées le plus rapidement possible », a-t-il déclaré.

Alors que Conakry fait face à de fortes pluies, Bah Oury a insisté sur la nécessité d’une approche structurée pour prévenir les risques d’éboulement. « Ce qui est urgent, et ce que j’ai demandé au président de la délégation spéciale, au quartier et à l’ANSP, c’est de nous indiquer les zones les plus sensibles, les zones de risque au cas où il y aurait éboulement. Parce que dans la phase actuelle, à tout moment, avec ces pluies, il faut s’attendre à ce qu’il y ait des éboulements, donc il faut prévenir », a-t-il martelé.

Le Premier ministre a également souligné que des études techniques ont déjà été menées en vue de la fermeture du site. « Des études ont été faites par des structures pour envisager la fermeture de la décharge. On va les réunir rapidement pour qu’ils continuent de mener les études pour savoir quelles sont les finances nécessaires, quelles sont les actions que le gouvernement devra faire pour la fermeture de la décharge le plus rapidement possible », a-t-il expliqué.

Élargissant sa réflexion, Bah Oury a évoqué le défi global de l’assainissement à Conakry, qu’il juge mal structuré. « L’assainissement de la ville de Conakry pose beaucoup de problèmes. Et avec les ministères de l’Administration du territoire et d’autres responsables civils et militaires, nous allons nous réunir la semaine prochaine pour arrêter de manière définitive la ligne d’action qui nous permettra de faire appel à des secteurs privés performants qui en ont l’expertise pour la gestion de l’assainissement de la ville de Conakry, qui ira jusqu’au traitement des déchets. Il ne s’agit pas de collecter et de jeter quelque part », a-t-il précisé.

Conscient des inquiétudes des populations vivant autour de la décharge et qui en tirent leur subsistance, Bah Oury a tenu à les rassurer. « En ce qui concerne la décharge, les instructions vont être prises le plus rapidement possible, pour que cette décharge soit fermée. Maintenant, je sais que des gens vivent autour de l’activité de la décharge. Qu’ils sachent que derrière l’assainissement, derrière une collecte organisée, il y a des milliers d’emplois qui vont être générés dans les quartiers », a-t-il promis.

Le chef du gouvernement a indiqué que cette réforme visera à transformer la filière déchets en un secteur économique porteur. « Nous allons organiser cela pour que le traitement des déchets, que la collecte des déchets puissent être source de création d’emplois, surtout pour les jeunes, dans tous les quartiers de la capitale. Et la transformation permettra d’avoir une capitale propre, une ville où les habitants seront en bonne santé, avec moins de risques lorsqu’on regarde ce qui est là. On a des frayeurs en tant que père de famille, parce que chaque jour, quelque chose peut arriver », a-t-il confié.

En conclusion, Bah Oury a exprimé le vœu que cette saison des pluies ne soit pas marquée par des drames. « Et nous souhaitons que rien n’arrive durant cette saison, afin que nous déployions toutes les mesures nécessaires pour la fermeture, pour le traitement des déchets, et pour rendre la ville propre dans un avenir le plus proche possible. Merci beaucoup, à très bientôt », a-t-il conclu.