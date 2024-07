Le verdict tant attendu du procès du massacre du 28 septembre 2009 a été rendu, ce mercredi 31 juillet 2024. Si ce jugement marque un tournant historique dans la quête de justice pour les victimes, les réactions sont partagées parmi celles-ci, notamment en ce qui concerne les questions d’indemnisation et de responsabilité de l’État.

Parmi les voix qui se sont élevées, il y a celle de Fatoumata Barry, victime de violences sexuelles lors des événements tragiques. “Nous sommes satisfaites en partie et non totalement”, a-t-elle déclaré. “Aujourd’hui, le verdict est tombé. C’est vrai, on est des Guinéens, on doit se pardonner, mais quand il y a un crime, il faut punir les responsables.”

Fatoumata Barry et d’autres victimes ont choisi de ne pas opter pour le huis clos, préférant que les horreurs vécues soient connues du public. Pour elles, la transparence est essentielle pour éviter que de telles atrocités ne se reproduisent. Cependant, c’est la question des indemnisations qui suscite le plus d’inquiétude et de mécontentement. “Ce n’est pas le verdict qui nous inquiète, mais c’est dire que les accusés vont nous indemniser, nous ne sommes pas d’accord. L’État est là, il n’a qu’à prendre ses responsabilités.”

Les victimes ne se sentent pas en sécurité et demandent des mesures de protection. Plusieurs d’entre elles, comme Fatoumata Barry, ont vu leur vie basculer après les événements. “Nous les victimes, on ne se sent pas en sécurité, nous demandons la protection, et il y a d’autres personnes qui sont malades, ils n’ont pas reçu de soin. Nous avons constaté que le combat ne fait que commencer, il faut qu’on se donne la main pour satisfaire les victimes parce qu’on a eu beaucoup de retard de 13 ans. Moi, j’ai tout abandonné, même mes études, je suis partie à Dakar. Mais je suis revenue dans mon pays pour qu’une telle atrocité ne se répète plus. L’autorité actuelle doit prendre ses responsabilités.”

Alors que les condamnés ont encore la possibilité de faire appel de la décision de la cour, les victimes espèrent que cette affaire marquera un véritable tournant et que des mesures concrètes seront prises pour leur apporter justice et soutien.

Le procès des massacres du 28 septembre, qui a duré plusieurs années, représente un moment important pour la justice guinéenne. Cependant, il est clair que pour les victimes, le chemin vers la guérison et la reconnaissance de leurs souffrances est encore long.