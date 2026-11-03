CRIEF : Albert Damantang Camara renvoyé devant une nouvelle chambre présidée par Aly Badara Komah

L’ancien ministre de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Albert Damantang Camara, a comparu ce mardi 3 novembre 2026 devant une nouvelle composition de la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). L’affaire est désormais examinée sous la présidence du juge Aly Badara Komah, après la récusation de la précédente formation dirigée par Alpha Camara.

Poursuivi par l’État guinéen pour des faits présumés de détournement de deniers publics, de corruption, de blanchiment de capitaux et d’enrichissement illicite, en lien avec sa gestion du département de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, l’ancien ministre comparaît libre.

À l’ouverture de l’audience, le nouveau président de la chambre a procédé à la lecture des éléments consignés dans le procès-verbal. Les montants évoqués dans le dossier font notamment état de sommes dépassant 222 milliards de francs guinéens et 17 milliards de francs guinéens.

Après avoir rappelé à Albert Damantang Camara les faits qui lui sont reprochés, le juge Aly Badara Komah a proposé un renvoi de l’affaire. L’objectif est notamment de permettre aux autres prévenus détenus de comparaître à l’audience et de prendre part à la procédure, contrairement à l’ancien ministre qui bénéficie de la liberté.

Cette proposition a reçu l’assentiment du ministère public. La défense ne s’y est pas opposée, tout en demandant que la prochaine date soit fixée en tenant compte du calendrier des autres audiences impliquant des prévenus détenus, afin d’éviter de nouveaux chevauchements.

Représentée par Me Pépé Antoine Lamah, la partie civile a également marqué son accord avec le renvoi.

À l’issue des échanges, la chambre de jugement a décidé de reporter l’examen du dossier au 8 décembre 2026.