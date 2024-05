Conakry, 31 mai 2024 – Une réunion cruciale s’est tenue mardi 28 mai au siège de la CORED, dirigée par Elhadj Mamadou Sylla. Cette rencontre, de la plateforme dénommée Union sacrée, marque un tournant dans les efforts des forces politiques guinéennes pour présenter un front commun face au Comité National de Rassemblement pour le Développement (CNRD).

La formation de l’Union sacrée a débuté par une concertation entre les leaders des différentes coalitions politiques. L’objectif : contrer toute tentative de prolongation de la transition au-delà du 31 décembre 2024, tel qu’annoncé récemment par le Premier ministre Bah Oury devant le CNT. Une première déclaration, signée au siège de l’UFDG, avait déjà rallié l’ensemble des formations politiques, même celles absentes physiquement mais soutenant l’initiative.

Dr Édouard Zoutomou Kpogomou, président de l’Union Démocratique pour le Renouveau et le Progrès (UDRP) et vice-président de l’Alliance Nationale pour l’Alternance Démocratique (ANAD), a, dans une interview accordée à Guinee360.com dont l’intégralité sera publiée ultérieurement, expliqué que : « Cette déclaration nous unit parce que nous ne formons pas une alliance électorale pour désigner un candidat. Notre dénominateur commun est de s’assurer que le CNRD quitte le pouvoir au 31 décembre 2024. »

Parmi les participants à cette seconde rencontre figuraient plusieurs formations politiques, y compris celles qui n’avaient pas assisté à la première réunion. Le RPG Arc-en-ciel était présent, et l’UFR a également exprimé son adhésion aux principes du document signé, selon le vice-président de l’ANAD.

L’Union sacrée prévoit maintenant de mettre en place des commissions de travail pour intensifier la préparation face à d’éventuelles tentatives de prolonger la transition. Dr Kpogomou a souligné l’importance de se tenir prêts : « L’Union sacrée est maintenant élargie et nous comptons mettre en place les commissions de travail. C’est maintenant qu’il faut se préparer car le CNRD n’est pas en train de dormir. Ils sont en train de prendre toutes les dispositions peut-être pour mater même les gens parce qu’au besoin nous allons faire recours à toutes les voies légales y compris les manifestations sur les places publiques. Nous sommes prêts pourvu que le CNRD comprenne que nous sommes à un tournant décisif de l’histoire de ce pays. Nous ne pouvons pas laisser la destinée de ce pays à des gens qui sont venus au pouvoir par la force des armes et qui veulent imposer une dictature parce que c’est ce qui est en train de se préparer. Nous ne serons pas surpris si on disait que Mamadi Doumbouya est candidat à l’élection présidentielle à venir. »

Les jours à venir seront décisifs pour cette coalition élargie, qui entend affronter les militaires au pouvoir en Guinée depuis le 5 septembre 2021, pour garantir une transition pacifique vers un gouvernement civil et éviter toute dérive autoritaire.