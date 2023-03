Le président de l’Union pour la défense des consommateurs de Guinée, Nbany Sidibé, a reagi à l’argument de la ministre de la Pêche, de l’aquaculture et de l’économie maritime selon lequel la pénurie de poissons est due à l’explosion démographique de la population.

La ministre Charlotte Daffé s’exprimait ainsi devant les membres du Conseil national de la transition (CNT).

«La communication de madame la ministre est extrêmement opaque. C’est un aveu d’impuissance. Sinon, pour un gouvernement, aujourd’hui, tout le monde connait que le problème de poisson en Guinée n’est pas lié à un problème de population. Parce que Conakry est entouré de la mer donc à ce niveau là il n’y a pas de débat. Nous pensons que les autorités doivent trouver la solution ailleurs. Il y a une augmentation de la population mais cela n’est pas une raison pour dire que cela peut entraîner la rareté du poisson à Conakry» a démenti Mbany Sidibé.

Poursuivant, le président de l’union des consommateurs de Guinée invite le gouvernement à pallier la pénurie du poisson. «Nous avons relevé que le problème de poissons en Guinée c’est d’abord le prix , la quantité et la qualité. Il faut savoir que notre pays est l’un des rares pays où le poisson est vendu au vu du consommateur. Normalement, le poisson devait faire l’objet d’un poids. Et la ministre a pris un arrêté, à un moment donné, pour dire que le poisson doit être vendu en kilogramme ici en Guinée mais cet arrêté n’a jamais été suivi sur le terrain. En plus de cela, personne ne peut te dire combien coûte le kilogramme de poissons selon les catégories alors que dans un état de droit, on doit fixer le prix du poisson en fonction du poids . A cela s’ajoute l’accessibilité du poisson, aujourd’hui ce ne sont pas toutes les catégories de poissons qui sont accessibles en Guinée. Donc nous, on pensait qu’il fallait faire un travail au niveau de la pêche artisanale, faire de telle sorte que l’ensemble des consommateurs aient accès aux poissons de qualité à un coût abordable».

Pour finir Mbany Sidibé invite les consommateurs à se lever et faire fasse à ce problème. «Malgré l’opportunité que la Guinée a en matière de mer , on n’a pas accès aux produits de pêche, aux poissons de qualités. Aujourd’hui, la consommation du poisson est un luxe en Guinée. Je pense que tout le monde doit se lever pour faire fasse à cela».