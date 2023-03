L’annonce a été faite par la police ivoirienne. Sur une dame de nationalité guinéenne, elle dit avoir procédé à une saisie de deux blocs de cocaïne d’un kg, lors d’un contrôle routier au poste frontalier de Gbapleu (à 48 km de Danané) dans l’Ouest du pays, à la frontière avec la Guinée.

« La quantité était attachée à la taille de dame Y. Fanta, originaire de N’Zérékoré (Guinée) et âgée de 35 ans, en partance sur Abidjan depuis Conakry. Elle a été interceptée, mardi 28 mars 2023, aux alentours de 8 h. La marchandise, évaluée à plus de 50 millions de FCFA et destinée à des dealers dans la capitale économique ivoirienne, devrait rapporter la somme de 650 000 FCFA (1000 $ US) sur la vente à Y. Fanta », indique la police ivoire. Des propos rapportés par l’Agence ivoirienne de presse.

Selon l’AIP, dame Y. Fanta a été chopée par la police à bord d’un car de transport en commun en provenance de Conakry, après une fouille corporelle menée par les hommes du commissaire de police de 2ème classe Kouamé N’Dri Alphonse, chef de poste de police frontière.

Elle a été mise à la disposition de l’antenne antidrogue du service régional du Tonkpi à Man pour la suite des enquêtes.