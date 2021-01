A travers une adresse à la nation ce 30 janvier 2021 à la télévision nationale, le Chef de l’État Alpha Condé a expliqué ce que sait que » gouverner autrement ».

Pour le principal parti de l’opposition, cette allocution du Président Alpha Condé sonne comme un «terrible aveu d’échec»

«Les Guinéens sont fatigués de cette gouvernance caractérisée par 10 ans de mensonge, de corruption, d’injustice, de fausses promesses électorales et d’opportunisme politique. Cette allocution du Président Alpha Condé sonne comme un terrible aveu d’échec. Sans le vouloir, il a réussi à faire le bilan calamiteux de sa propre gouvernance. Tous les secteurs importants qui ont un impact direct sur le quotidien des guinéens souffrent d’un manque criard de leadership et d’accompagnement de la part de l’État», regrette Souleymane Konaté.

Poursuivant, le Coordinateur adjoint de la Cellule de communication de l’UFDG estime que la situation peu «enviable» des secteurs de l’éducation, de la santé, des infrastructures routières et de l’électricité illustrent parfaitement «l’échec» de la gouvernance actuelle.

«Ajouter à ceux-ci, la corruption, le détournement des deniers publics, l’injustice, la division ethnique, la pauvreté et le faible pouvoir d’achat des guinéens dont la grande majorité vit de plus en plus dans la précarité malgré les richesses que regorge le pays. A l’UFDG, on ne se fait pas d’illusion. Nous savons qu’Alpha Condé s’inscrit actuellement dans un processus de confiscation du pouvoir et d’instauration d’une nouvelle dictature. C’est pourquoi nous travaillons de sorte que dans les semaines à venir, nous allons proposer une réaction appropriée en guise d’alternative à cette imposture qui n’a que trop duré», fulmine Souleymane Konaté.

A cet effet, ce responsable de l’UFDG sollicite d’avance la mobilisation traditionnelle de ses militants et sympathisants qui, en dépit de tout, restent, soutient-il, engagés pour le combat pour la démocratie réelle et la bonne gouvernance dans notre pays.