Pour la première fois, une femme a été nommée comme Directrice de Cabinet du président de l’Assemblée nationale. Nous vous proposons de découvrir qui est cette femme.

En septembre 2020, Mme Sérégbè KEITA est devenue la première femme Directrice de Cabinet du Président de l’Assemblée nationale de Guinée. Elle est en charge du pilotage et du management de l’expertise technique des membres du Cabinet pour la réalisation des objectifs de performance définis par le Président de l’Assemblée nationale.

Polyglotte et pluridisciplinaire, son parcours académique et professionnel ainsi que ses qualités managériales et humaines forcent le respect et l’admiration. En effet, Madame Sérégbè KEITA a acquis une réputation d’habile Coordinatrice et Administratrice de programmes et de projets humanitaires en développement international, à la suite de 12 années d’expérience, dans la région des Grands Lacs, de l’Afrique subsaharienne et des Caraïbes.

En qualité de Directrice pays au compte d’organisations non gouvernementales (Action contre la Faim au Malawi, ALIMA en Guinée, ONG/AMURT en Haïti, OXFAM Bunia en République Démocratique du Congo) et de Responsable de Programmes et missions de l’Organisation des Nations Unies (MINUSTAH en Haïti), elle a démontré une expertise multisectorielle en terme de réglementation, de gouvernance, de budget et de sécurité, à travers le renforcement des capacités des institutions locales en vue de l’amélioration de la situation socio-politique et humanitaire dans ces pays. Á ce titre, elle a excellé en mettant à profit ses compétences en gestion de projets axé sur le résultat, en gestion d’équipe technique internationale, et en recherche de financement pour inscrire à son actif un portefeuille de plusieurs projets suivis et réalisés dans les pays d’intervention.

Précédemment engagée comme informaticienne à titre de chef d’équipe chez « Dell Computer » au Canada, elle a contribué au développement des applications web, des solutions intégrées et des plateformes prototypes au service des objectifs de performance et des normes de qualité et coût pour le secteur public et privé. De même, elle possède une expertise confirmée en développement des outils de communication, de gestion et de planification en lien avec la performance des institutions.

La Directrice de Cabinet est titulaire d’une Maîtrise en Gestion de projet de l’Université du Québec en Outaouais au Canada et d’un Master en Informatique de l’Université du Québec à Trois-Rivières, au Canada. Elle est également spécialisée en « Politiques Publiques, Finances Publiques et Budget » à l’Université d’Ottawa, au Canada. Depuis 2018, elle est doctorante en Administration Publique, dont le sujet porte sur « La perception des fonctionnaires Canadiens et Maliens dans la mise en œuvre de politiques budgétaires basées sur le genre ».

Par ailleurs, elle participe activement à l’effort de développement de l’enseignement supérieur guinéen à travers ses enseignements dans les universités guinéennes. Très appréciée de l’équipe pédagogique et de ses étudiants pour qui, elle est une source intarissable d’inspirations et de motivations.