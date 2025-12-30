Un incendie d’origine inconnue s’est déclaré dans la matinée de ce mardi 30 décembre 2025 dans deux conteneurs situés aux abords du camp Almamy Samory Touré. Le sinistre, rapidement circonscrit, n’a fait aucune victime.

S’exprimant sur l’incident, le commandant du Bataillon du quartier général (BQG), le colonel Mamadou Kaly Sall, a indiqué qu’il n’y a eu « pas de perte en vie humaine mais des dégâts considérables », saluant au passage la promptitude et le professionnalisme des sapeurs-pompiers de la protection civile.

Selon lui, « le feu a été maîtrisé et les enquêtes sont ouvertes », précisant que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour sécuriser la zone concernée.