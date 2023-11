En conférence de presse, mercredi 29 novembre 2023, l’Alliance nationale pour l’alternance démocratique (ANAD) a invité le CNRD à ouvrir un dialogue inclusif avec les acteurs politiques les plus représentatifs. Pour Souleymane Souza Konaté, cela pourrait éviter au pays des manifestations de rue.

« Aujourd’hui, affronter le CNRD est la seule option qui reste à la classe politique soucieuse du bien-être de la population. Lorsque l’imposture est une règle d’or dans une gouvernance, vous qui vous battez pour la démocratie, la liberté et les droits humains vous n’avez pas d’autres alternatives que d’affronter les gangsters. Les manifestations c’est l’arme qui nous reste. Il ne faut pas avoir peur, la manifestation est un droit consacré par tous les textes non seulement au niveau national et aussi les textes supranationaux que la Guinée a ratifiés à travers les institutions internationales. Les mots d’ordre de manifestations vont être donnés jusqu’à ce que le CNRD revienne à de meilleurs sentiments. Nous sommes en train de travailler sur le terrain, nous sommes en train de mobiliser nos militants et sympathisants», a martelé le conseiller en communication de Cellou Dalein Diallo.

Selon lui, il n’est pas tard pour le CNRD d’ouvrir un cadre de dialogue “franc et inclusif” avec l’ensemble des acteurs politiques afin de pallier la crise politique actuelle. « Aujourd’hui, sous le CNRD, nous comptons plus de 31 jeunes froidement et lâchement assassinés pour lesquels il n’y a jamais eu ne serait-ce qu’un semblant de procès pour situer les responsabilités», a déploré Souleymane Souza Konaté.